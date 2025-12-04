Lehrlingscasting St. Veit: Jugendliche entdecken ihre Berufsmöglichkeiten

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Orientierung durch Begegnung: Genau das bot das Lehrlingscasting im Kulturhaus Althofen: einen direkten, offenen Rahmen, in dem junge Menschen aus sechs Schulen – ergänzt durch Lehrstellensuchende vom AMS – mit St. Veiter Betrieben ins Gespräch kamen. Von frühmorgens bis in den Nachmittag fanden hunderte kurze Gespräche statt, die nicht nur berufliche Möglichkeiten, sondern auch Neugier und Talent sichtbar machten.

Ein starkes Zeichen für den Wirtschaftsstandort

Begrüßt wurden die Teilnehmer:innen von WK-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer und der die Bedeutung des Formats hervorhob: „Das Lehrlingscasting verbindet Jugendliche und Betriebe auf eine Weise, wie es kaum ein anderes Format schafft. Hier entstehen in wenigen Minuten echte, greifbare Chancen auf Lehrstellen, Orientierung und Zukunft.“ Vor Ort vertreten waren auch Unterstützungsstellen wie AMS, Equaliz und „Lehre statt Leere“.

Betriebe zeigen Vielfalt und Engagement

Insgesamt 33 Unternehmen aus Gewerbe, Industrie, Handel, Tourismus und Dienstleistung nahmen am Casting teil. In mehr als 400 Gesprächsrunden präsentierten sie ihre Lehrberufe und gaben Einblicke in die Anforderungen und Möglichkeiten verschiedener Berufsgruppen.

Christian Schumi, Landgasthof Der Schumi:

Als Unternehmer sehe ich im Lehrlingscasting einen echten Mehrwert. Schüler:innen bekommen einen ersten Eindruck vom Unternehmen und überwinden ihre Hemmschwelle, indem sie direkt mit dem Betrieb in Kontakt treten. Das Lehrlingscasting der Wirtschaftskammer Kärnten bietet uns Unternehmer:innen eine hervorragende Gelegenheit, uns den Schüler:innen direkt zu präsentieren. Ein herzliches Dankeschön an die WKK für die professionelle Organisation. Dieses Format empfehle ich allen Betrieben, die engagierte Lehrlinge gewinnen möchten.

Jugendliche nutzen ihre Chance

Viele der teilnehmenden Schüler:innen hatten vor der Veranstaltung keine konkreten Berufsvorstellungen und konnten beim Lehrlingscasting klare Eindrücke gewinnen – oft endete der Besuch auch mit Einladungen zu Schnuppertagen.

Joel Terk, Schüler der PTS Althofen, PS3:

„Ich persönlich habe das Lehrlingscasting sehr nützlich gefunden. Ich habe viele Informationen bekommen – es war wirklich cool! Ich möchte gerne Elektriker im Außendienst sein und in diesem Bereich ein Schnupperpraktikum machen.“

Emma Csengeri Schülerin der PTS Althofen, PS2:

„Die Personen, mit denen ich gesprochen habe, waren sehr freundlich und haben mir gut zugehört. Sie haben mich nach Hobbys gefragt und wie es mir in der Schule geht. Sie haben auch angeboten bei ihnen schnuppern zu gehen. Ich habe mit der Firma Trügler Raumausstattung und mit BILLA gesprochen. Mir hat das Lehrlingscasting auf jeden Fall sehr geholfen – bald gehe ich in einem der Betriebe sogar vielleicht schnuppern!“

Einige bemerkten bereits während der kurzen Gespräche, wie gut ein bestimmter Beruf zu ihnen passen könnte. Solche Momente machen das Casting zu einem wichtigen Baustein der Berufsorientierung.

Ein wichtiger Impuls für den Bezirk St. Veit

Das Lehrlingscasting hat erneut gezeigt, wie entscheidend echte Begegnung zwischen Jugendlichen und Betrieben ist. Es schafft Orientierung, baut Hemmschwellen ab und öffnet Türen, die bei traditionellen Bewerbungswegen oft geschlossen bleiben. Für die regionale Wirtschaft ist es ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung und zur Stärkung der Wirtschaft im Bezirk St. Veit.

Lehrlingszahlen im Detail

Aktuell werden im Bezirk St. Veit werden aktuell 724 Lehrlinge in 212 Lehrbetrieben ausgebildet. Unter wko.at/lehre gibt es umfassende Informationen rund um die Lehre und in der Lehrstellenbörse des AMS und der WKO können offene Lehrstellen auf den Ort genau abgefragt werden.