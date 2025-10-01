Junge Wirtschaft Kärnten begrüßt NEXUS als Antwort auf zentrale Standort-Forderungen

Bereits bei der Präsentation der umfangreichen Standortstudie im Sommer hat die Junge Wirtschaft Kärnten klar gemacht: Kärnten braucht bessere Perspektiven – vor allem bei Wohnen, Bildung, Wirtschaft, Freizeit und Mobilität. Die gemeinsam mit UNIFORCE Consulting erarbeitete Analyse zeigt deutlich: Viele junge Kärntner:innen denken über Abwanderung nach, weil es an Chancen und Innovationskraft fehlt. Genau hier setzt der NEXUS an. „Mit zentraler Lage, offener Community, flexiblen Arbeitsplätzen, Events und Kulturangeboten bringt er urbane Lebensqualität zurück, fördert Gründer:innen und macht ihre Ideen sichtbar. So entsteht ein moderner Standort, der Vernetzung ermöglicht und ein starkes Signal gegen Abwanderung und für die Zukunft Kärntens setzt“, so Nika Bašić, Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft Kärnten.

NEXUS Hub als große Chance

Die Initiative der Kärntner Sparkasse zielt dabei vor allem auf die Entstehung eines Netzwerks und innovativen Formates für junge Menschen, Studierende und junge Unternehmer:innen ab. Selina Kuss und Selina Maizinger, die beiden Community Managerinnen des Hubs, erläutern, was sie mit ihrer Arbeit im NEXUS Hub bewirken möchten: „Die junge Generation denkt anders. Mit NEXUS begegnen wir ihr auf Augenhöhe.“ Der Hub ist keine weitere Filiale der Kärntner Sparkasse, sondern ein vollkommen neues Konzept: „NEXUS ist kein Gegensatz zum Banking, sondern eine Erweiterung.“

Zahlreiche Events

Bereits im Oktober starten die ersten Veranstaltungen – von den Welcome Days an der Universität Klagenfurt über eine Swiftie Session bis hin zum Pub Quiz und einem großen Halloween-Abend. Im November folgt eine FuckUp Night powered by Kärntner Sparkasse. Solche Formate sind es, die junge Menschen einfordern: mehr Sichtbarkeit für Start-ups, mehr internationale Impulse, mehr Kultur und Freizeitqualität.



„Der NEXUS ist ein Beispiel dafür, wie unsere Forderungen Schritt für Schritt Realität werden. Er ist aber nur ein Anfang. Jetzt braucht es den Mut, weitere Projekte zu starten – vom leistbaren Wohnraum über eine echte Freizeitoffensive bis hin zu mehr Internationalität in Ausbildung und Wirtschaft. Wenn Kärnten diese Chancen nutzt, können wir Talente nicht nur halten, sondern auch neue gewinnen“, betont Bašić abschließend.

