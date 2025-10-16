Zum Inhalt springen
Michael Linzer und Elisa Zarfl halten ein großflächiges Foto am Vorplatz der Wirtschaftskammer Kärnten
© WKK | Peter Just

Kärntens beste Berufsfotograf:innen ausgezeichnet

Große Vielfalt, kreative Motive und höchste handwerkliche Qualität: Beim Landesfotowettbewerb der Berufsfotografie 2025 wurden die besten Fotograf:innen Kärntens in neun Kategorien ausgezeichnet. Die prämierten Arbeiten überzeugten die Jury durch Ideenreichtum, technische Präzision und künstlerische Ausdruckskraft.

Aktualisiert am 16.10.2025

Beeindruckende Bildserien und kreative Einzelaufnahmen standen im Mittelpunkt des Landesfotowettbewerbs der Berufsfotografie 2025. Eine Fachjury zeichnete die besten Arbeiten in neun Kategorien aus – von Commercial über Portrait bis hin zu Sport und Reportage. Die drei Erstplatzierten jeder Kategorie erhielten eine Auszeichnung für ihre herausragenden Leistungen.

 

Die Preisträger:innen 2025 im Überblick: 

Commercial:

1. Platz: Ramona Steiner

2. Platz: Gert Perauer

3. Platz: Maria Wawrzyniak

 

Illustration:

1. Platz: Kevin Sattler

2. Platz: Anna Lena Neuwirth

3. Platz: Ramona Steiner

 

Natur/Landschaft:

1. Platz: Daniel Trippolt

2. Platz: Birgit Mörtl

3. Platz: Katrin Hafner

 

Tierwelt:

1. Platz: Peter Rass

2. Platz: Anna Lena Neuwirth

3. Platz: Maria Wawrzyniak

 

Kreativportrait:

1. Platz: Anita Gabriela Rebernig

2. Platz: Bianca Puschl

3. Platz: Katrin Hafner

 

Natürliches Portrait:

1. Platz: Birgit Mörtl

2. Platz:  Bianca Puschl

3. Platz: Michael Mischitz

 

Hochzeit:

1. Platz: Roman Huditsch

2. Platz: Daniel Trippolt

3. Platz: Tanja Pfleger

 

Sport:

1. Platz: Gert Perauer

2. Platz: Kevin Sattler

3. Platz: Daniel Trippolt

Reportage:

1. Platz: Michael Mischitz

2. Platz: Birgit Mörtl

3. Platz: Anita Gabriela Rebernig

 

Hohe Anforderungen an Kreativität und Qualität

Die eingereichten Werke müssen weit mehr leisten als nur eine technisch perfekte Aufnahme. Bewertet wurden die künstlerische Gestaltung, die Originalität, die Kreativität im Bildaufbau, das Gespür für den richtigen Moment sowie die Fähigkeit, mit Fotografie Emotionen zu transportieren. Der Wettbewerb zeigt somit das hohe Niveau der österreichischen Berufsfotografie und die starke Präsenz Kärntens in dieser Branche. Mit dem Landesfotowettbewerb ist der Weg zum Bundespreis der Berufsfotografie jedoch noch nicht entschieden. Aus allen eingereichten Bildern wählt eine Jury aus erfahrenen, internationalen Fotograf:innen die Top 10 jeder Kategorie aus. Aus diesen werden dann die jeweiligen Bundessieger:innen ermittelt.

