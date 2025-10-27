Kärntens Hochzeitsbranche als Wirtschaftsmotor für regionale Wertschöpfung und Tourismus

Hochzeiten sind nicht nur emotionale Ereignisse, sondern auch ein beachtlicher Wirtschaftsfaktor. Laut einer aktuellen Branchenumfrage unter Wedding Planner in Österreich kosten 7 von 10 Hochzeiten zwischen 10.000 und 50.000 Euro – eine sehr beachtliche Summe. Mehr als die Hälfte dieser Ausgaben fließt direkt an heimische Betriebe, etwa an Florist:innen, Gastronomen, Fotograf:innen, Musiker:innen oder Stylist:innen. Gerade in Kärnten, wo Handwerk, Tourismus und Kreativwirtschaft eng miteinander verbunden sind, zeigt sich diese Branche als lebendiger Teil der regionalen Wertschöpfung.

Ein Wirtschaftsfaktor mit Leidenschaft und Vielfalt

Allein im Vorjahr wurden in Kärnten 2.791 Ehen geschlossen. Der beliebteste Monat zum Heiraten war der August mit 419 Hochzeiten. In Österreich gibt es 418 Wedding Planner – in Kärnten sind es 23. „Die Zahlen belegen eindrucksvoll, dass Hochzeiten weit über das Emotionale hinaus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sind. Sie verbinden Handwerk, Tourismus und Kreativwirtschaft auf einzigartige Weise“, betonte WK-Präsident Jürgen Mandl. „Mit Initiativen wie dem Wedding Planner Symposium leisten wir einen wichtigen Beitrag, um Kärnten als hochwertige Destination und starke Unternehmerregion weiter zu positionieren.“ Auch Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft, sieht eine enge Verbindung zwischen Emotion und Wirtschaft: „Jede Hochzeit bedeutet Wertschöpfung für eine ganze Region – vom Hotel über die Gastronomie bis hin zu den vielen Betrieben, die mit Kreativität und Perfektion unvergessliche Momente schaffen. Die Hochzeitsbranche ist damit ein emotionaler, aber zugleich wirtschaftlich hochrelevanter Faktor, der die Stärke und Attraktivität des Kärntner Tourismus unterstreicht.“

Branche mit Zukunftspotenzial

Die Ergebnisse einer aktuellen Branchenbefragung zeigen zudem, dass drei Viertel der Wedding Planner Kleinunternehmen sind. Sie organisieren zwar weniger als zehn Hochzeiten pro Jahr, generieren aber dennoch beachtliche Umsätze. Besonders erfreulich ist, dass mehr als ein Drittel der Befragten Interesse an der neuen TÜV-Zertifizierung „Austrian Wedding Professional“ zeigt. Diese ist europaweit einzigartig und soll künftig für noch mehr Qualität, Professionalität und Sichtbarkeit sorgen.

Wedding Planner Symposium als Branchentreff mit Strahlkraft

Das Wedding Planner Symposium Kärnten am 6. und 7. November in Althofen gilt als zentrales Forum für Österreichs Hochzeitsbranche. Fachvorträge, Diskussionsrunden und praxisorientierte Workshops bieten einen umfassenden Einblick in aktuelle Trends, neue Qualitätsstandards und die internationale Entwicklung des Marktes. Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Professionalisierung der Ausbildung stehen dabei ebenso im Fokus wie der Erfahrungsaustausch zwischen Branchenexpert:innen, Dienstleister:innen und Tourismusbetrieben. Mit dieser Plattform schafft Kärnten ein einzigartiges Umfeld, in dem Wirtschaft und Emotion zusammentreffen – und zeigt, dass Hochzeiten nicht nur Herzensangelegenheiten sind, sondern zugleich eine kraftvolle wirtschaftliche Dimension haben.

Emotion, Handwerk und Leidenschaft

Für Brigitte Truppe-Bürger, Kärntner Branchensprecherin der Wedding Planner und Initiatorin des Symposiums, ist die Hochzeitsplanung eine Berufung: „Die Hochzeitsplanung ist für mich die Königsklasse der Eventbranche – weil kein anderes Event so viel Herz, Vertrauen und Verantwortung vereint. Jede Hochzeit ist einmalig. Kein anderes Ereignis berührt so sehr und verlangt gleichzeitig so viel Feingefühl, Struktur und Hingabe. Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken kann.“ Sie betont, dass hinter jeder perfekt organisierten Hochzeit ein hohes Maß an Fachwissen, Erfahrung und Empathie steht: „Für eine Hochzeit gibt es keine Generalprobe – alles muss beim ersten Mal sitzen. Um Paaren diese Sicherheit zu geben, braucht es Ausbildung, Qualität und Leidenschaft. Genau das macht unseren Beruf zur Champions League der Eventbranche.“

Kompetenzzentrum Kärnten

Mit dem Wedding Planner Symposium will die Branche nicht nur aktuelle Trends, sondern auch die große wirtschaftliche Bedeutung der Hochzeitsindustrie aufzeigen. „Warum Kärnten? Weil wir hier die besten Voraussetzungen für außergewöhnliche Hochzeiten bieten – Natur, Kulinarik, Handwerk und Herzlichkeit. Das Wedding Planner Symposium soll dazu beitragen, Kärnten als Kompetenzzentrum der Hochzeitsbranche in Österreich zu etablieren“, erklärt Truppe-Bürger. „Unser Ziel ist es, die Qualität der Branche weiter zu stärken und die Professionalisierung voranzutreiben, mit einem klaren Fokus auf Ausbildung, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit.“ Das Symposium versteht sich als Plattform für Austausch, Vernetzung und Weiterbildung sowie als klares Signal, dass Kärnten in diesem emotionalen und wirtschaftlich wichtigen Bereich eine führende Rolle übernehmen kann.