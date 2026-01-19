Zum Inhalt springen
Die drei Sieger mit Trophäen
© WKK | PSB-Media

Kärntens Installations-Nachwuchs zeigte, was er kann

Beim Landeslehrlingswettbewerb der Installations- und Gebäudetechnik zählte jedes Detail. Mit ruhiger Hand, technischem Verständnis und sicherem Umgang mit Werkzeugen bewiesen Kärntens beste Lehrlinge, dass sie ihr Handwerk beherrschen – und das unter Wettbewerbsbedingungen mit hohem Zeitdruck.

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 19.01.2026

In der Fachberufsschule Spittal ging es beim Landeslehrlingswettbewerb der Installations- und Gebäudetechnik um weit mehr als nur Geschwindigkeit und Routine. 27 Lehrlinge aus ganz Kärnten – darunter auch eine junge Frau – arbeiteten an komplexen Aufgabenstellungen, bei denen Planung, Genauigkeit und saubere Ausführung entscheidend waren. 

Arbeiten unter realen Bedingungen

Gefordert waren typische Tätigkeiten aus dem Berufsalltag: Rohrleitungen mussten exakt zugeschnitten, gebogen, verbunden und nach Plan ausgeführt werden. Bewertet wurden neben der Genauigkeit auch die Sauberkeit, die fachgerechte Ausführung und das strukturierte Vorgehen. Der Wettbewerb machte deutlich, dass Installations- und Gebäudetechnik heute ein hochqualifizierter Beruf ist, der technisches Verständnis, handwerkliche Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein vereint. 

Starkes Fundament für technische Berufe

Gerhard Oswald, Landesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker, betonte die Bedeutung solcher Wettbewerbe für den Nachwuchs: „Hier zeigt sich, wie gut unsere Lehrlinge vorbereitet sind. Sie arbeiten präzise, konzentriert und lösungsorientiert. Genau das erwarten sich nicht nur die Betriebe, sondern auch die Kund:innen. Der Wettbewerb ist eine wichtige Standortbestimmung und zeigt, dass die duale Ausbildung in Kärnten funktioniert.“ 

Leistung sichtbar machen

Für die Lehrlinge ist der Wettbewerb nicht nur ein Leistungsvergleich, sondern auch eine wertvolle Erfahrung. Sie arbeiten unter Zeitdruck, messen sich mit Gleichaltrigen und erhalten direkte Rückmeldung von erfahrenen Fachleuten. Das sind die Sieger: 

  1. Platz: Kay Ortner, Bodner - Heizungsbau und Installateur, Bad Kleinkirchheim
  2. Platz: Georg Zirknitzer, Firma Konrad Suntinger, Großkirchheim
  3. Platz: Martin Huber, Pletz Installationstechnik GmbH, Bad St. Leonhard 

Der Landeslehrlingswettbewerb hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, handwerkliche Leistungen sichtbar zu machen und jungen Fachkräften eine Bühne zu bieten – als Motivation, Anerkennung und klares Signal für die Zukunft technischer Berufe.

