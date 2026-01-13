Jetzt mitentscheiden: Kärntens „Lehrling des Jahres 2025“ wird gewählt

Kärntens Lehrlinge überzeugen seit Jahren mit herausragenden Leistungen, die weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung finden. Auch im Jahr 2025 haben zahlreiche junge Fachkräfte bei Landes- und Bundesbewerben ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nun treten 42 ausgezeichnete Talente – allesamt Sieger oder Platzierte bei Wettbewerben auf Landes- oder Bundesebene – zur Wahl des „Lehrlings des Jahres 2025“ an.

Jede Stimme macht den Unterschied

Ab sofort kann auf www.talenteakademie.at/voting abgestimmt werden. Pro Tag kann eine Stimme je Kandidatin oder Kandidat abgegeben werden – ein Modus, der für zusätzliche Spannung sorgt. In jeder Sparte wird jene Person mit den meisten Stimmen zur Spartensiegerin bzw. zum Spartensieger gekürt. Aus diesem Kreis wählt anschließend eine Fachjury den „Lehrling des Jahres“, der im Rahmen der „Galanacht der Lehrlinge“ am 26. Februar 2026 feierlich ausgezeichnet wird. Der Einsatz lohnt sich: Auf den Gesamtsieger wartet eine Reise für zwei Personen zu den WorldSkills nach Shanghai im September dieses Jahres.

Fachkräfte sichern den Wirtschaftsstandort

„Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften war noch nie so hoch wie heute. Die duale Ausbildung ist ein international anerkanntes Erfolgsmodell. Eine Lehre eröffnet hervorragende Zukunftsperspektiven und leistet zugleich einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Kärnten“, betont WK-Präsident Jürgen Mandl. Auch Christof Doboczky, Leiter der Talenteakademie, ruft zur Beteiligung auf: „Abstimmen ist unkompliziert, und jede einzelne Stimme zählt. Unsere Lehrlinge verdienen Wertschätzung – für ihre außergewöhnlichen Leistungen ebenso wie für ihren Beitrag zur Zukunft unserer Region.“

Mitmachen und Anerkennung zeigen

Die Beteiligung im vergangenen Jahr war groß. „Jede abgegebene Stimme ist nicht nur Unterstützung für einen persönlichen Favoriten, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Bedeutung unserer Top-Talente“, unterstreicht Mandl abschließend.

