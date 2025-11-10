Erfolgs-Bilanz: Kärntens Sommerbergbahnen begrüßten über 1,1 Millionen Gäste

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Sommer 2025. Mit über 1,1 Millionen Gästen ist es uns trotz des für den Kärntner Tourismus ebenso wie für uns Sommerbergbahnen wetterbedingt sehr herausfordernden Sommers gelungen, noch etwas mehr Gäste als in den vergangenen Jahren für unsere Erlebnisangebote zu begeistern", freut sich Josef Bogensperger jun., Obmann der Fachgruppe der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Kärnten.



Neue Angebote im Sommer 2025



Bei den Gästen gepunktet haben Kärntens Sommerbergbahnen im Sommer 2025 insbesondere auch mit neuen Attraktionen. Das waren u.a.

• der Themenweg "Weg der Planeten" auf der GERLITZEN ALPE

• zwei interaktive Themenwege am GOLDECK

• der Familien-Erlebnisweg Drei.Länder.Bär am DREILÄNDERECK

• ein Kugelspielturm am KLIPPITZTÖRL

• das zusätzliche Bike-Angebot im Talbereich der PETZEN mit Bike-Schlepplift-Bergauftransport und dazugehörigen Trails

• der Kinderspielplatz "Bildstöckl" am WEISSENSEE.

Sommerbetrieb 2025



„Traditionell sehr lang war die Saison unserer Sommerbergbahnen. Auch 2025 waren es wieder mehr als 180 Tage von Anfang Mai bis Anfang November. Damit sind wir genau der verlässliche Erlebnis-Infrastrukturanbieter, den der Kärntner Tourismus zur Saisonverlängerung benötigt“, betont Fachgruppenobmann Josef Bogensperger jun.



Sommer 2026 mit neuen Highlights



Die ab kommenden Dezember neuen Kabinenbahnen, die Gartnerkofelbahn am Nassfeld und die Almbahn am Katschberg, werden auch im Sommer 2026 in Betrieb sein. Diese bieten eine deutliche Komfortverbesserung und machen das Angebot noch attraktiver", so der Fachgruppenobmann. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Bergsommer 2026.



Kärntens Sommerbergbahnen 2025 - DIE FAKTEN

• Gäste (Fachbegriff Erstzutritte) im Sommer 2025: 1,110.746 Gäste (Endstand 10.11.2025)

• Gästezahlen Rückblick – 2024: 1,099.427 Gäste | 2023: 1,099.253 Gäste | 2022: 1,099.030 Gäste | 2021: 1,081.394 Gäste | 2019: 1,123.388 Gäste (bisheriger Höchststand)

• Insgesamt 14 Kärntner Seilbahnunternehmen mit Sommerbetrieb

• 6 davon sind als "Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen" für ihre herausragende Erlebnisqualität zertifiziert. Konkret: • Bad Kleinkirchheim, • Gerlitzen Alpe, Goldeck, Katschberg, • Nassfeld (mit allen drei Seilbahnunternehmen) und • Turracher Höhe

• 8 weitere Sommerbergbahnen: • Ankogel, • Dreiländereck, • Heiligenblut, • Klippitztörl, Kreuzeck, • Mölltaler Gletscher, • Petzen und • Weissensee

• 5 der 14 Kärntner Sommerbergbahnen (• Bad Kleinkirchheim, • Nassfeld, • Petzen, Turracher Höhe, • Weissensee) haben als FLOW TRAILS KÄRNTEN speziell Mountainbiker im Fokus.

