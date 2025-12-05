Kärntner Gärtnerkunst: Weihnachtssterne mit besonderem Flair

Was wäre die Adventszeit ohne den Weihnachtsstern? Kaum eine Pflanze bringt unsere Wohnräume so zum Leuchten wie die Poinsettia. Für den Ferlacher Gärtnermeister Gerald Wunder ist sie jedoch weit mehr als nur eine beliebte Winterpflanze. Sie ist Teil seiner Familiengeschichte. Schon sein Vater begann vor Jahrzehnten mit der Zucht, und diese Leidenschaft führt er heute mit großem Erfolg weiter. „Ich bin mit Weihnachtssternen aufgewachsen. Schon als Kind habe ich meinem Vater in der Gärtnerei geholfen. Heute ist es für mich das Schönste, wenn unsere Sternchen zu Weihnachten in ganz Kärnten Freude verbreiten.“

Zitronengelber Weihnachtsstern und limitierte WM-Edition

Rund 2.500 Weihnachtssterne bringt Gerald Wunder jedes Jahr zum Blühen und erweitert stetig sein Farbsortiment. Diesmal mit zwei besonderen Varianten. Die rot-weiß-rote WM-Sonderedition. „Wir haben nur eine sehr geringe Stückzahl davon. Fußballfans können sich damit WM-Atmosphäre direkt nach Hause holen.“ Als elegante Alternative bietet er erstmals einen zitronengelben Weihnachtsstern an.

Regionale Qualität

Auch Floristen-Innungsmeister Kurt Glantschnig ist von der Innovationskraft des Familienbetriebs beeindruckt: „Betriebe wie jener von Gerald Wunder beweisen eindrucksvoll, wie viel Leidenschaft und fachliches Können in der heimischen Gärtnerbranche steckt. Mit neuen Sorten und besonderen Editionen schaffen unsere Gärtner jedes Jahr einzigartige Produkte, die den Menschen Freude schenken und regionale Qualität sichtbar machen.“

Pflegetipps vom Profi

Gerald Wunder weiß genau, wie seine Pflanzen am glücklichsten sind. Beim Gießen gilt: Der Wurzelballen sollte weder völlig austrocknen noch im Wasser stehen, meist reicht es daher, alle zwei Tage sparsam zu gießen. „Weihnachtssterne bevorzugen einen hellen, warmen Standort mit viel Tageslicht und normaler Raumtemperatur. Zugluft sollte vermieden werden, denn schon ein kurzer kalter Luftzug kann der empfindlichen Pflanze schaden.“ Und wer beim Kauf auf dichtes Laub sowie gelb-grüne Knospen achtet, hat besonders lange Freude – „denn das sind sichere Zeichen für Frische und Langlebigkeit“, betont Wunder abschließend.