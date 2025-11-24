Bundeslehrlingshackathon: Kärntner sind Österreichs Newcomer Stars 2025

Aus einem Werkzeuglager ein tipptopp organisiertes System zu machen – und das mit nur einem Klick: Genau das ermöglicht die App „Quicktool“, entwickelt von den drei Kärntner Lehrlingen Manuel Meischl, Marcel Ruthardt und Marcel Vallant von der Mondi Frantschach GmbH. Was früher mit langem Suchen, fehlenden Geräten und viel Frust verbunden war, wird dank ihrer Programmierung zum übersichtlichen, digitalen Werkzeugmanagement. Quicktool zeigt in Sekunden an, welches Werkzeug im Einsatz ist, wer es entnommen hat und wo es sich gerade befindet.

Mit dieser ebenso einfachen wie genialen Lösung überzeugte das Trio die Fachjury des Bundeslehrlingshackathons 2025, der in Wien stattfand. Die drei Kärntner Lehrlinge, die bereits beim Landesbewerb im Oktober den ersten Platz in der Kategorie „Professionals Newcomer Star“ erzielten, holten sich nun auch auf Bundesebene den Sieg und damit den Titel „Newcomer Stars 2025“.

Beeindruckender Erfolg

„Ich gratuliere dem Team recht herzlich zu dieser großartigen Leistung. Die drei haben für ein reales, häufiges Problem vieler Betriebe eine effiziente und praxistaugliche Lösung gefunden“, betont Martin Zandonella, Fachgruppenobmann der Fachgruppe UBIT. Dank Suchfunktion und klar erfasster Werkzeugnummern wird aus traditioneller Werkzeugverwaltung ein moderner, effizienter und vollkommen transparenter Prozess – ein echter Gewinn für jeden Produktions- und Handwerksbetrieb. Auch für Michael Velemden, Obmann der Sparte Industrie, ist das Ergebnis ein starkes Zeichen: „Dieser Erfolg zeigt eindrucksvoll, wie innovativ und lösungsorientiert unsere Lehrlinge bereits heute arbeiten. Solche Talente sind entscheidend dafür, dass Kärnten als Wirtschaftsstandort weiterwachsen und im internationalen Wettbewerb bestehen kann.“

Der Lehrlingshackathon ist ein Bildungsformat der apprentigo und wird seit sieben Jahren gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) im Rahmen des CodingDay umgesetzt. Ziel ist es, Zukunftskompetenzen wie digitale Fähigkeiten, Problemlösung, Teamarbeit, Kreativität und Eigenverantwortung nachhaltig zu stärken.