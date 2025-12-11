Lehre im Handel: „Mitten im Leben“ begeisterte Jugendliche wie nie zuvor

Die Jugend erkennt den Handel wieder verstärkt als attraktive Einstiegsbranche für die eigene Karriere. Das beweist die fünfte Auflage der Kampagne „Mitten im Leben: Eine Lehre im Handel“, die so viele Jugendliche erreicht hat wie noch nie zuvor. Mit praxisnahen Workshops, authentischen Einblicken und intensiven Gesprächen mit Betrieben wurden Berufsbilder greifbar gemacht und Perspektiven aufgezeigt, die im Schulalltag oft zu kurz kommen.

Handel zum Anfassen

Im gesamten Bundesland fanden 22 Berufsorientierungs-Workshops mit starkem Praxisbezug statt, die Schüler:innen die Realität der Handelsberufe näherbrachten. Ob Lebensmitteleinzelhandel, Mode, Sportartikel, Parfümerie, Baustoffe oder digitale Verkaufsberufe – die Jugendlichen konnten aus erster Hand erfahren, welche Chancen die Branche bietet, welche Kompetenzen gefragt sind und welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten eine Lehre im Handel eröffnet. Die Resonanz war überwältigend. „Die Jugendlichen wollen Orientierung – und sie wollen echte Begegnung“, sagt Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel. „Unsere Kampagne holt sie dort ab, wo sie stehen, und macht sichtbar, wie modern, abwechslungsreich und chancenreich der Handel ist. Die Rekordwerte zeigen, wie wichtig dieses Angebot geworden ist.“

Mehr als die Hälfte kann sich Lehre vorstellen

Die Auswertung der Workshops zeigt eine deutliche Wirkung: 71 Prozent der Jugendlichen bewerten den Handel nach der Veranstaltung positiv, 41 Prozent haben ihr Bild vom Handel deutlich verbessert, und 55 Prozent können sich konkret eine Lehre im Handel vorstellen. Das ist ein neues Rekordergebnis der Kampagne. Besonders bemerkenswert ist, dass fast ein Drittel der Jugendlichen durch das Format erstmals Interesse an einem Beruf im Handel entdeckte. Auch Mag. Carlo Egger, Bildungsbeauftragter und Landeslehrlingssprecher der Sparte Handel, sieht darin einen zentralen Erfolg: „Die Handelslehre bietet jungen Menschen hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten – von der Spezialisierung bis zur Führung. Wenn Jugendliche in diesen Workshops erkennen, was in ihnen steckt und wie viele Türen ihnen eine Lehre im Handel öffnen kann, dann ist das gelebte Berufsorientierung auf höchstem Niveau.“

Betriebe nutzen Chance zur Nachwuchsgewinnung

Insgesamt 14 Betriebe waren heuer im Einsatz und stellten ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor. Für sie sind die Workshops nicht nur ein Informationsformat, sondern auch ein frühzeitiger Zugang zu potenziellen Lehrlingen. „Viele Jugendliche stehen vor der großen Frage, welchen Weg sie einschlagen sollen. Mit den Veranstaltungen in den Klassen erreichen wir genau diese Unentschlossenen und können unsere Leidenschaft für den Handel persönlich und authentisch weitergeben“, sagt Hannes Fath von Hagebau Mössler in Villach.

Julia Schmölzer von Meisterdrucke in Fürnitz, war zum ersten Mal mit dabei und zeigt sich begeistert vom Format: „Die Veranstaltung hat uns gezeigt, wie wertvoll der direkte Austausch mit den Jugendlichen ist. So können wir die Jugendlichen am besten informieren und für eine Handelslehre begeistern.“

„Wir haben den Schüler:innen vermittelt, dass der Lebensmittelhandel eine lebendige Branche ist – ideal für junge Menschen, die motiviert ihre berufliche Laufbahn beginnen möchten. Eine Lehre im Lebensmittelhandel verbindet Praxisnähe mit Vielfalt und bietet zahlreiche Chancen für die Zukunft“, sagt Anna Fülöp-Fruhmann von der Fleischerei Fruhmann in Wernberg.

Das Projekt bleibt ein zentraler Pfeiler der Lehrlingsgewinnung

Seit dem Start im Jahr 2022 wurden bereits über 1.200 Jugendliche erreicht. Die Sparte Handel betrachtet „Mitten im Leben“ inzwischen als unverzichtbare Maßnahme, um dem zunehmenden Fachkräftemangel im Handel wirkungsvoll entgegenzutreten. Die starke Dynamik im Jahr 2025 zeigt, dass der richtige Ansatz gefunden wurde, Jugendliche frühzeitig zu informieren, realistisch zu begeistern und ihnen konkrete Berufsperspektiven zu vermitteln.