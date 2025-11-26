Lehrlingscasting in Wolfsberg vereinfacht Suche nach regionalen Fachkräften

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Wo junge Menschen plötzlich merken, wofür sie brennen, und Betriebe mit einem Blick erkennen, welches Talent vor ihnen steht – genau dort entsteht Zukunft. Das Lehrlingscasting in Wolfsberg zeigte eindrucksvoll, wie gut Berufsorientierung funktionieren kann, wenn Menschen direkt miteinander ins Gespräch kommen. Über 225 Schüler:innen aus dem gesamten Bezirk nutzten die Chance, verschiedene Berufe und Betriebe persönlich kennenzulernen.

Lehre als starkes Zukunftssignal für den Bezirk

„Das Lehrlingscasting zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Potenzial in unseren Jugendlichen steckt“, betonte Bezirksstellenobmann Gerhard Oswald (Inhaber von Oswald Installationen). „Wenn Schüler:innen die Möglichkeit haben, Betriebe persönlich zu erleben, entstehen echte Perspektiven. Und unsere Unternehmen sehen, wie motiviert und vielseitig der Nachwuchs im Lavanttal ist. Solche Formate stärken unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig.“ Oswald hob hervor, dass gerade der persönliche Austausch jungen Menschen Orientierung gibt und Betrieben hilft, Fachkräfte von morgen frühzeitig zu entdecken.

Unternehmer:innen suchen Talente

Betriebe aus den verschiedensten Branchen zeigten großes Interesse an den Jugendlichen und präsentierten ihre Berufsbilder mit viel Praxis und Begeisterung. Besonders geschätzt wurden die kurzen, intensiven Kennenlernrunden: keine langen Bewerbungen, sondern echtes Interesse, direkte Gespräche und unmittelbare Eindrücke.

FES Elektrotechnik GmbH, Corinna Marzi:

„Schon der erste Schüler war sehr interessiert, wir haben gleich Schnuppertage vereinbart. Im Jänner kommt er bereits zu uns und kann das Unternehmen kennenlernen. Wir freuen uns sehr auf ihn, und er sich genauso.“

NCA Container- und Anlagenbau GmbH, Caroline Weinberger:

„Wir waren schon im letzten Jahr dabei und konnten Schüler:innen für Schnuppertage und Praktika begeistern; das Lehrlingscasting hat sich für uns definitiv gelohnt. Jetzt hoffen wir, dass sich einige davon auch für eine Lehrstelle bewerben.“

TRAUSSNIG Spedition GmbH, Christina Hauser:

„Hier können wir in Ruhe mit den Jugendlichen sprechen, diese Möglichkeit hat man bei einer Messe selten. Die Schüler:innen sind wissbegierig und die Gespräche sehr aufschlussreich. Für uns ist das Casting ideal, um unsere Lehrberufe bekannter zu machen.“

Konrad Forsttechnik GmbH, Barbara Oberländer und Katja Sattler:

„Für viele Jugendliche ist es eine neue Situation: Manche wissen noch nicht, wohin es beruflich gehen soll, andere haben bereits einen klaren Plan. Das Lehrlingscasting ist sehr zielgerichtet, wir können unsere sechs Lehrberufe vorstellen und Jugendlichen eine erste konkrete Vorstellung davon vermitteln.“

Team Santé Apotheken Wolfsberg, Thomas Wutscher und Isolde Lorber:

„Die Wirtschaftskammer hat das Lehrlingscasting ausgezeichnet organisiert – eine schöne Veranstaltung mit vielen netten Gesprächen. Auch wenn manche Schüler:innen noch nicht wissen, ob sie eine Lehre machen oder weiter in die Schule gehen, können wir hier sehr gut zeigen, welche vielfältigen Aufgaben der Apothekerberuf bietet.“

PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH, Vanessa Karnitschnig:

„Uns gefällt das Format sehr gut: Die Schüler:innen melden sich gezielt bei den Firmen und stellen konkrete Fragen. Der direkte Austausch führt rasch zu Ergebnissen – wir konnten bereits Schnuppertage vereinbaren. Viele wissen schon genau, was sie wollen und zeigen echtes Interesse an einer Lehre.“

Jugendliche entdecken neue Möglichkeiten

Viele Schüler:innen kamen ohne feste Berufswünsche, sondern voller Neugierde. Sie gingen schließlich mit klareren Vorstellungen nach Hause. Für manche endete der Vormittag bereits mit einer Einladung zum Schnuppern oder zu einem vertiefenden Gespräch im Betrieb, ein starkes Zeichen dafür, wie wertvoll dieser direkte Kontakt ist.

Mittelschule St. Paul, Loki, Leon und Leo:

„Es war sehr interessant! Wir haben viel Neues über die Betriebe erfahren, zum Beispiel, dass man bei vielen Firmen auch Lehre mit Matura machen kann. Der Berufsorientierungsunterricht hat uns gut auf die Gespräche vorbereitet.“

Mittelschule St. Paul, Jasmin und Hannah:

„Alle waren sehr nett und haben die Lehrberufe verständlich erklärt. Das Lehrlingscasting hat uns geholfen zu verstehen, worum es in den Berufen geht, und es hat uns auch die Angst vor künftigen Bewerbungsgesprächen genommen.“

Mittelschule Bildungswelt Wolfsberg, Leon:

„Das Lehrlingscasting hat mir sehr gut gefallen. Solche Infos bekommt man sonst nicht und es ist eine super Übung für ein echtes Bewerbungsgespräch.“

Musikmittelschule Wolfsberg, Mellissa und Theresa:

„Wir finden das Lehrlingscasting großartig. Es ist eine Chance neue Berufe zu entdecken und Lehrberufe besser kennenzulernen. Im Informatikunterricht haben wir unsere Bewerbungsmappe vorbereitet und in mehreren Fächern die Gespräche geübt.“

Lehrlingszahlen im Bezirk Wolfsberg

Aktuell werden im Bezirk Wolfsberg 832 Lehrlinge in 237 Lehrbetrieben ausgebildet. Unter wko.at/lehregibt es umfassende Informationen rund um die Lehre und in der Lehrstellenbörse des AMS und der WKO können offene Lehrstellen auf den Ort genau abgefragt werden.