Für Ein-Personen-Unternehmen (EPU) ist finanzielle Stabilität die wichtigste Grundlage für nachhaltigen Erfolg. Schon kleine Schwankungen bei Aufträgen oder Zahlungseingängen können große Auswirkungen haben. Umso wichtiger ist es, Liquidität laufend im Blick zu behalten und vorausschauend zu planen. Genau hier setzte das EPU Safety Breakfast „Liquidität sichern, Stabilität schaffen“ an. Der Auftakt in Villach zeigte eindrucksvoll, dass das Thema den Nerv der Zeit trifft. „Mehr als 25 EPU nutzten die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre zu vernetzen und wertvolle Tipps für die eigene unternehmerische Sicherheit mitzunehmen. Die große Nachfrage bestätigt, wie relevant finanzielle Stabilität und vorausschauende Planung für Ein-Personen-Unternehmen sind“, unterstrich Villachs WK-Bezirksstellenobmann KommR Bernhard Plasounig.



Inhalte und Services für EPUs

In den Vorträgen und Diskussionen erhielten die Teilnehmer:innen detaillierte Informationen zu konkreten Werkzeugen – von geförderter Beratung über digitale Tools bis hin zu interaktiven Lernangeboten. Das Servicezentrum der WK Kärnten präsentierte neben dem Online-Tool-„Liquiditätsplaner“, den „WK-Gewinnrechner“ auch die Lernplattform „WISE UP“ sowie das Förderprogramm „Loop aus der Krise“.

Wie wichtig finanzielle Planung und vorausschauendes Handeln sind, wurde auch in den Vorträgen deutlich. Barbara Wiesler-Hofer, vom Bereich Forderungsmanagement und Rechtsberatung der Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal sagte: „Im Alltag eines EPU bleibt oft wenig Zeit für die Finanzplanung. Doch gerade die kleinen Schritte – von einer einfachen Liquiditätsübersicht bis hin zu regelmäßig gebildeten Rücklagen – machen am Ende den großen Unterschied.“

An diese Überlegung knüpfte Rudolf Juvan von Juvan Consulting an „Viele EPU stehen im Tagesgeschäft permanent unter Druck und schieben die Finanzplanung vor sich her. Doch gerade einfache Tools, wie sie heute vorgestellt wurden, schaffen Klarheit und Sicherheit. Wer seine Finanzen im Griff hat, kann mit Banken und Versicherungen auf Augenhöhe sprechen und unternehmerisch selbstbewusst handeln.“



Cash-Live-Balance

Für Nicole M. Mayer, Vorsitzende des Beirats für EPU, sind Veranstaltungen wie diese enorm wichtig. „Gerade als EPU ist eine Cash-Live-Balance enorm wichtig. Es ist entscheidend, Liquidität zu erhalten und so zu wirtschaften, dass man auch in herausfordernden Zeiten keinen Schiffbruch erleidet. Die Wirtschaftskammer bietet zahlreiche Tools, die bei der Planung, beim Risikomanagement oder auch in Krisenzeiten helfen. Eines ist klar: Wer als Unternehmer seine eigenen Zahlen nicht kennt, sollte das schnell ganz nach oben auf seine Prioritätenliste stellen.“

Weitere Termine

Wer beim Auftakt in Villach nicht dabei sein konnte, hat noch zwei weitere Chancen, von den wertvollen Impulsen zu profitieren: 8. Oktober 2025, 8.30 -10 Uhr, WK-Bezirksstelle Wolfsberg (Schießstattgasse 2) und am 22. Oktober 2025, 8.30-10 Uhr, WK-Bezirksstelle Völkermarkt (Klagenfurter Straße 10). Weitere Infos und Anmeldung unter renate.jernej@wkk.or.at