Maßarbeit aus Holz von Kärntens besten Nachwuchszimmerern

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Die Anfertigung eines komplexen Dachstuhlmodells mit verschiedenen Neigungen verlangte den 23 jungen Zimmerertalenten beim Landeslehrlingswettbewerb in der Fachberufsschule Spittal absolute Konzentration ab. Von der Werkplanung über das exakte Anreißen bis hin zum millimetergenauen Zuschnitt und dem passgenauen Zusammenfügen der einzelnen Bauteile mussten alle Arbeitsschritte perfekt aufeinander abgestimmt sein. Bereits kleinste Abweichungen konnten das Gesamtergebnis beeinflussen. Bewertet wurden sowohl die Übersichtlichkeit und Genauigkeit der Planung als auch die Maßhaltigkeit, die Ausführung und der Gesamteindruck des fertigen Werkstücks.

Lehrlingsausbildung auf hohem Niveau

Die Fachjury, bestehend aus erfahrenen Kärntner Holzbaumeistern, zeigte sich vom hohen Niveau der Arbeiten beeindruckt. Der Wettbewerb bewies einmal mehr die handwerkliche Qualität und das Fachwissen, das die nächste Generation der Zimmerer dank der dualen Ausbildung bereits erworben hat. Landesinnungsmeister Fritz Klaura unterstrich die Bedeutung des Wettbewerbs für den Nachwuchs und den Berufsstand: „Was hier gezeigt wurde, ist echtes Handwerk. Der Wettbewerb zeigt, dass wir auf unseren Nachwuchs bauen können. Die gezeigten Leistungen sind das Ergebnis einer hochwertigen Ausbildung in den Betrieben und Berufsschulen.“

Das sind die Sieger des Landeslehrlingswettbewerbs der Zimmerer 2026:

1. Platz: Tobias Napetschnig, Reiter – Lavanttaler Holzbau GmbH, Wolfsberg

2. Platz: Fabian Krammer-Plattner, Franz Roth GmbH, Liebenfels

3. Platz: Joel Feldner, Holzbau Bretis GmbH, Feldkirchen in Kärnten

Die beiden bestplatzierten Lehrlinge qualifizieren sich für den Bundeslehrlingswettbewerb, der heuer im Rahmen der internationalen Holzmesse Anfang September in Kärnten ausgetragen wird. Dort haben die Nachwuchsfachkräfte die Möglichkeit, ihr Können auf österreichischer Ebene unter Beweis zu stellen. Der Landeslehrlingswettbewerb der Zimmerer zeigt eindrucksvoll, dass traditionelles Handwerk und moderne Anforderungen im Holzbau perfekt zusammenspielen und dass Kärntens Zimmerer-Nachwuchs bestens für die berufliche Zukunft gerüstet ist.