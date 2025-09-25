Mentoring als Schlüssel zum Erfolg

Wenn eine junge Unternehmerin den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, gibt es zahlreiche Hürden zu überwinden: Finanzierung, der Aufbau von Netzwerken oder die richtige Positionierung am Markt. Unterstützung bietet hier die FEMcademy von Frau in der Wirtschaft Kärnten. Durch die Teilnahme finden Gründerinnen nicht nur eine erfahrene Mentorin oder einen Mentor an ihrer Seite, sondern auch Zugang zu einem starken Netzwerk, das Türen öffnet und Wachstum ermöglicht.

Starke Frauen stärken Frauen

Unter dem Motto „Starke Frauen stärken Frauen“ startet das Wirtschaftsmentoring von Frau in der Wirtschaft Kärnten in die 14. Runde. Bis zum 15. Oktober 2025 können sich sowohl Jungunternehmerinnen als auch erfahrene Unternehmerinnen für den neuen Turnus bewerben. Jede Mentee wird mit einer Mentorin oder einem Mentor zusammengebracht. Der persönliche Austausch ermöglicht es, vom Know-how erfahrener Unternehmer:innen zu profitieren, berufliche Ziele zu schärfen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Mehr als ein Mentoring-Programm

Die FEMcademy ist jedoch weit mehr als reiner Wissenstransfer – sie ist ein Karriere-Booster mit nachhaltiger Wirkung. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, dass Programme dieser Art stattfinden und gefördert werden. Die vergangenen Runden haben eindrucksvoll gezeigt, wie bedeutend diese Netzwerke für Frauen sind“, betont KommR Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende von FiW-Kärnten. Denn: Frauen an der Spitze wirtschaften nachhaltiger, investieren konsequent und gehen weniger Risiko ein – dadurch führen sie Betriebe seltener in die Insolvenz. Legner: „Wir festigen das während des Mentorings und unterstützen, dass sie langfristig erfolgreich sind.“



Erfolge, die sichtbar bleiben

Nach acht Monaten intensiver Begleitung erhalten die Mentees das Gütesiegel „graduated business passion“ – ein Zeichen für Mut, Engagement und Zielstrebigkeit. „Die FEMcademy ist ein weiterer Schritt, um unseren Service- und Netzwerkgedanken voranzutreiben. Junge, mutige Frauen mit Expert:innen und erfahrenen Unternehmer:innen zu vernetzen, liefert die Basis für eine erfolgreiche Kärntner Wirtschaft“, unterstreicht Tanja Telesklav, Landesgeschäftsführerin von FiW-Kärnten.

Jetzt bewerben!

Bewerbungen für die 14. FEMcademy-Runde sind bis 15. Oktober 2025 möglich. Interessierte Unternehmerinnen und Gründerinnen können sich ab sofort anmelden und Teil dieses einzigartigen Mentoring-Programms werden.