Nachwuchs im Ofenbau und Fliesenlegen profitiert von Top-Coaching

In der Fachberufsschule Völkermarkt erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Landeslehrlingswettbewerbs im Ofenbau und im Platten- und Fliesenlegerhandwerk eine außergewöhnliche Vorbereitung. Vor dem Wettbewerb coachte die Fliesenlegerin Sara Sinhuber die Lehrlinge gezielt für den bevorstehenden Wettbewerb und begleitete diesen anschließend auch als Jurymitglied.

Wettbewerbserfahrung aus erster Hand

Die 23-jährige Niederösterreicherin zählt zur internationalen Elite ihres Berufs. Nach drei Goldmedaillen bei Welt- und Europameisterschaften holte sie zuletzt auch bei den EuroSkills 2025 in Dänemark Gold. Diese Erfahrung brachte sie direkt in die Arbeit mit den Kärntner Lehrlingen ein, mit Schwerpunkt auf sauberes Arbeiten, Zeitmanagement und mentale Vorbereitung unter Wettbewerbsbedingungen.

Für die Teilnehmer bot das Coaching eine seltene Gelegenheit, Einblicke in internationale Bewertungsmaßstäbe zu erhalten und das eigene Leistungsniveau realistisch einzuordnen.

Landesinnungsmeister Diethelm Wendling unterstrich den Mehrwert dieser Vorbereitung: „Wettbewerbe entscheiden sich oft in Details. Wenn unsere Lehrlinge von jemandem lernen können, der auf der internationalen Bühne erfolgreich war, ist das ein enormer Gewinn. Dieses Coaching hebt das Leistungsniveau und zeigt, wie wichtig gezielte Vorbereitung für Spitzenhandwerk ist.“ Mit dem Coaching will die Landesinnung das Interesse an den Berufsmeisterschaften weiter steigern und gleichzeitig die handwerkliche Qualität nachhaltig sichern.