Seelische Gesundheit im Mittelpunkt

Stress, Überforderung, Unsicherheit: Psychische Belastungen haben in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen. Rund ein Viertel der gesamten Krankheitslast in Österreich ist mittlerweile darauf zurückzuführen. Jeder Dritte ist zumindest einmal im Jahr von einer psychischen Beeinträchtigung betroffen. Die Zahl derer, die Unterstützung suchen, steigt kontinuierlich. Lebens- und Sozialberater:innen begleiten Menschen in diesen Situationen und bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Sie fördern die persönliche Entwicklung und unterstützen bei beruflichen, partnerschaftlichen oder familiären Herausforderungen.

Wachsende Nachfrage nach Beratung

„Wir erleben seit einiger Zeit quer durch alle Altersgruppen eine deutliche Zunahme an Beratungsanfragen“, erklärt Irene Mitterbacher, Obfrau der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Kärnten. „Viele Menschen wünschen sich jemanden, der zuhört, Orientierung gibt und gemeinsam Lösungen findet. Lebens- und Sozialberatung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck von Stärke und Eigenverantwortung.“ Die rund 500 Lebens- und Sozialberater:innen in Kärnten leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge. Ihr Angebot reicht von psychologischer Beratung über Burnout-Prävention und Paarberatung bis zu Coaching, Supervision und Persönlichkeitsentwicklung. Im Gegensatz zur Psychotherapie richtet sich Lebensberatung an gesunde Menschen in schwierigen Lebensphasen, mit dem Ziel, Stabilität und Lebensfreude zurückzugewinnen.

Hilfe sichtbar machen

„Gerade zum Tag der psychischen Gesundheit wollen wir das Bewusstsein dafür stärken, dass Hilfe niederschwellig erreichbar ist,“ betont Mitterbacher. „Unsere Beraterinnen und Berater arbeiten praxisnah und lösungsorientiert. Sie unterliegen strengen Qualitätsstandards. Jeder Mensch verdient Unterstützung, bevor Belastung zur Krankheit wird.“