Sie bauten an ihrer Zukunft

Hochkonzentriert wurde vergangene Woche in der Bauakademie Kärnten gespachtelt, gemessen und gewerkelt. Innerhalb einer Stunde musste eine kleine Ziegelmauer errichtet werden. Anschließend wurde das Werk von der Jury bewertet. Das Bau-Lehrlings-Casting fand auch heuer wieder österreichweit statt, in Kärnten wurde es von der Landesinnung Bau in Kooperation mit der Bauakademie Kärnten organisiert. Mehr als hundert interessierte Mädchen und Burschen aus Polytechnischen Schulen und Landwirtschaftlichen Fachschulen nutzten die Chance, sich für eine Baulehre zu bewerben und in einem abwechslungsreichen Mix aus Theorie und Praxis ihr Talent unter Beweis zu stellen. Wer Lust hatte, konnte in den Beruf des Malers hineinschnuppern.

Fachkräfte sichern Wettbewerbsfähigkeit

Auch wenn die Auftragslage derzeit gedämpft ist, werden in den nächsten Jahren sehr viele Gebäude thermisch saniert. „Wir brauchen die besten Fachkräfte, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit dieser Veranstaltung wollen wir junge Menschen für eine Baulehre begeistern, es ist eine hervorragende Gelegenheit für sie, sich ein Bild von den vielfältigen Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Baubranche zu machen“, betonte Innungsmeister Robert Rauter. Auch immer mehr Mädchen interessieren sich für eine Lehre am Bau. „Der Lehrberuf der Bautechnischen Assistenz ist bei ihnen sehr gefragt“, so Rauter.

Darüber hinaus bot sich den Teilnehmern die Möglichkeit, mit Vertretern von Baufirmen ins Gespräch zu kommen, sie kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen.

Der ORF hat zum Baulehrlings-Casting auch ein Video online gestellt.