Sie malte sich an die Spitze

Spannung und ganz viele Pinselstriche: Die Berufsgruppe der Maler und Beschichtungstechniker:innen veranstaltet jedes Jahr einen Lehrlingswettbewerb für Lehrlinge im dritten Lehrjahr. Am Ende strahlte Juliette Kristler. Die 19-jährige bewies Nervenstärke sowie Präzision und holte sich mit ihrer herausragenden Leistung und ihrem Gespür für Farben und Formen den ersten Platz.



Die Wettbewerbsarbeiten zeigten einmal mehr die Vielseitigkeit des Berufes: Mit kunstvollen Wandmalereien bis hin zu perfekt lackierten Oberflächen stellten die Lehrlinge ihr breites Spektrum unter Beweis. Im Rahmen der Siegerehrung und der Vorstellung der Arbeiten in der Malerwerkstätte vis a vis des Testcenters Carinthia betonte Innungsmeister Alexander Trapp: „Die Zukunft unseres Handwerks liegt in guten Händen. Ein Lehrlingswettbewerb zeigt die individuellen Leistungen und schärft das Bewusstsein für das eigene Potenzial.“

Die Siegerinnen:

1. Platz: Juliette Kristler (Malerei Wieser, Hermagor)

2. Platz: Sarah Lorch (Lehrbetrieb Alexander Trapp, Klagenfurt)

3. Platz: Maria Musil (Malerbetrieb Steiner-Musil, Treffen)