Spitzen-Know-how für den Nachwuchs: Floristenlehrlinge lernen vom Weltmeister

In der Fachberufsschule Spittal an der Drau fand ein intensives Fachseminar für Floristenlehrlinge statt. Unter der Leitung von Fachlehrerin und Lehrlingswartin Susanne Pirker stand dabei die praktische Arbeit ebenso im Mittelpunkt wie professionelles Zeitmanagement und saubere handwerkliche Ausführung.

Als Gastreferent vermittelte Manuel Bender, Goldmedaillengewinner bei den WorldSkills 2024, sein Wissen direkt aus der internationalen Wettbewerbspraxis. Bender, der sich bei den WorldSkills gegen die weltweite Konkurrenz durchsetzen konnte, gab den Lehrlingen konkrete Einblicke in seine Arbeitsweise, seine Vorbereitung und die mentalen Anforderungen auf Spitzenniveau – Aspekte, die auch im Berufsalltag eine zentrale Rolle spielen. Landesinnungsmeister Kurt Glantschnig unterstrich die Bedeutung solcher Formate für die Ausbildung: „Unsere Lehrlinge profitieren enorm davon, wenn sie von jemandem lernen können, der sein Können auf internationalem Niveau unter Beweis gestellt hat. Das motiviert und schärft den Blick für Qualität.“ Das Seminar ist Teil der laufenden Bemühungen der Landesinnung der Gärtner und Floristen Kärnten, die Lehrlingsausbildung kontinuierlich weiterzuentwickeln und jungen Fachkräften zusätzliche Perspektiven zu eröffnen.