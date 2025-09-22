Sprachenfit für die Welt

Das Telefon klingelt, ein wichtiger Auftrag aus Norditalien winkt. Schon beim ersten Gespräch wird klar: Wer die Sprache seines Geschäftspartners spricht, verhandelt nicht nur schneller, sondern gewinnt auch leichter dessen Vertrauen. Der Europäische Tag der Sprachen am 26. September erinnert jedes Jahr daran, wie wichtig Mehrsprachigkeit ist. Ziel ist es, die Menschen dazu zu ermutigen, Sprachen anderer Länder zu lernen – nicht nur in der Schulzeit, sondern ein Leben lang. Vor allem für Kärntens exportorientierte Betriebe ist die Sprache des Gegenübers weit mehr als Verständigung: Sie öffnet Türen und baut Brücken. Das WIFI Kärnten ist dafür der stärkste regionale Bildungspartner.





WIFI Kärnten als Partner der Mehrsprachigkeit

1946 startete der Kursbetrieb des WIFI Kärnten, Ende der 1970er fiel der Startschuss für Sprachkurse in Englisch, Italienisch und Französisch, Mitte der 1980er Jahre folgten Spanisch, Slowenisch, Portugiesisch und Serbokroatisch. Anfang der 1990er kamen Russisch und Arabisch hinzu. Inzwischen sind Arabisch und Portugiesisch nicht mehr im Angebot, seit 2019 werden Chinesisch und Ungarisch unterrichtet. Aktuell stehen zehn Sprachen von Level A1 bis C2 nach dem europäischen Referenzrahmen auf dem Stundenplan. WIFI-Institutsleiter Andreas Görgei: „Unsere Angebote sind praxisnah und international ausgerichtet. Vermehrt nachgefragt werden individuell ausgestaltete Firmen-Intern-Trainings. Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist die Expertise der Trainer:innen. Viele von ihnen sind Native Speaker. Die erlernten Kenntnisse geben unseren Teilnehmenden Sicherheit im internationalen Geschäft, fördern die persönliche Weiterentwicklung und stärken zugleich den Wirtschaftsstandort Kärnten.“

Mit modernen Lernformen –ob flexible Online-Trainings oder maßgeschneiderte Blended-Learning-Konzepte –- das WIFI Kärnten reagiert auf die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt. Eine wichtige Rolle spielt auch das Angebot „Deutsch als Fremdsprache“. Es unterstützt internationale Fachkräfte nicht nur beim Einstieg in Kärntner Betriebe, sondern trägt auch wesentlich zu ihrer Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt bei.

Mehrsprachigkeit - ein Game Changer

WK-Präsident Jürgen Mandl bringt es auf den Punkt: „Wer sich sprachlich versteht, schafft Beziehung – in den Betrieben wie in der Gesellschaft. Mehrsprachigkeit ist kein Nice-to-have, sondern ein Game Changer im internationalen Geschäft. Mit dem WIFI Kärnten haben wir einen starken Partner, der unsere Betriebe und Mitarbeiter:innen praxisnah und international ausbildet und damit zum Erfolg der gesamten Region beiträgt.“