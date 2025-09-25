St. Veiter Wiesenmarkt stärkt Regionalität

Unsere heimischen Betriebe zeigen am Wiesenmarkt, was sie ausmacht: Qualität, Vielfalt und persönliche Beratung. Der direkte Kontakt schafft Vertrauen, stärkt Beziehungen und macht den Markt zu einem lebendigen Treffpunkt. Gerade in herausfordernden Zeiten ist das ein starkes Signal für Regionalität und Zusammenhalt.

Wiesenmarkt ist gelebte Regionalität

„Der Wiesenmarkt ist nicht nur ein Ort der Begegnung, sondern auch ein starkes Zeichen für unsere regionale Wirtschaft. Hier wird sichtbar, was unsere Betriebe leisten: persönliche Beratung, Handwerk, Qualität und Vielfalt. All das macht den Wiesenmarkt einzigartig und zu einem unverzichtbaren Teil unserer Identität“, betont WK-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer.

Ein Fest mit Geschichte und Vielfalt

Zu den Höhepunkten des 662. St. Veiter Wiesenmarktes zählen der Eröffnungsfestzug mit rund 1.700 Teilnehmer:innen in 70 Gruppen, der Krämermarkt mit mehr als 160 Ständen und der Vergnügungspark mit 37 Fahrgeschäften. Ergänzt wird das Programm durch 23 Gastronomiebetriebe und die Wirtschaftsschau in der Blumenhalle. Damit zeigt der St. Veiter Wiesenmarkt seit über sechs Jahrhunderten: Hier werden Traditionen bewahrt und Zukunft gestaltet.