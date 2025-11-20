Super-Spezialtraining bot wertvolles Wissen für Kärntens EPU und Kleinbetriebe

Weitere Fotos HIER geht es zur Bildergalerie

Für viele EPU ist das Super Spezialtraining ein Fixtermin im Jahreskalender. Auch zur 22. Auflage kamen wieder zahlreiche Unternehmer:innen und nutzten die Chance sich zu vernetzen, neues Fachwissen zu sammeln und wichtige Impulse für ihren Geschäftsalltag mitzunehmen. Für WK Präsident Jürgen Mandl sind die Ein-Personen-Unternehmen ein wichtiger Motor der Wirtschaft. „Es ist wichtig gerade Sie in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen und sich um ihre Anliegen zu kümmern. Umso mehr freut es mich, dass das kostenlose Angebot dieser Veranstaltung so zahlreich angenommen wird.“

Fachvorträge aus erster Hand

In praxisnahen Expertenvorträgen erhielten die Teilnehmer:innen aktuelle Fachinformationen zu wichtigen Themen, die sie in ihrem Unternehmeralltag begleiten und auch fordern. Den Auftakt bildete der Vortrag von Martin Kompan, GF der step one consulting Gmbh, rund um den Einsatz künstlicher Intelligenz im EPU-Alltag. Kompan zeigte auf, wie das richtige KI-Instrument hilft, wertvolle Zeitfenster im Arbeitsalltag zu schaffen. „Mit einem gut aufgesetzten KI-Agenten-Team lassen sich Routinen automatisieren, Strukturen verbessern und Freiräume schaffen. KI ermöglicht uns, mit Leichtigkeit effizienter zu arbeiten, ohne dabei an Persönlichkeit zu verlieren.“ Gernot Winkler, GF Informatiker Consulting & RW GmbH, referierte über ein zentrales betriebswirtschaftliches Thema: die steuerlichen Rahmenbedingungen und aktuellen Entwicklungen im Rechnungswesen. Er erläuterte, welche Optimierungsmöglichkeiten vor dem Jahresende bestehen und welche Änderungen EPU und Kleinbetriebe künftig beachten müssen. „Auch Änderungen im Bereich der Steuern und der Sozialversicherung ab 2026 und wohin sich das betriebliche Rechnungswesen entwickelt, haben wir gemeinsam besprochen.“ Über die Bedeutung einer professionellen digitalen Präsenz sprach die Vorsitzende des EPU Beirates Nicole M. Mayer. Die Unternehmerin spezialisiert auf Consulting- und Coaching, zeigte anhand zahlreicher Beispiele, wie LinkedIn als Business-Plattform gezielt eingesetzt werden kann, um Sichtbarkeit zu erhöhen, Netzwerke zu erweitern und nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Mayer: „Gerade in herausfordernden Zeiten kann ein gutes Netzwerk zum Gamechanger werden. Wie Kooperation und Kollaboration gut funktionieren, zeigen uns zahlreiche EPU immer wieder.“

Keynote von Lukas Müller

Ein emotionaler Höhepunkt folgte mit dem Vortrag des ehemaligen ÖSV-Skispringers und dreifachen Juniorenweltmeisters Lukas Müller. Unter dem Titel „Vom Hinfallen und Wiederaufstehen“ berichtete der Unternehmer von seinem prägenden Lebensweg und davon, wie er nach einem schweren Sturz neue Perspektiven entwickeln und essentielle Erfolgsfaktoren wie Mindset und Lernbereitschaft für sein weiteres Leben mitnehmen konnte. „Obwohl eine einzige Sekunde ausgereicht hat, um meine Profisportkarriere als Skispringer der österreichischen Nationalmannschaft zu beenden, blieben mir erworbene Erfolgsfaktoren wie Mindset oder Lernbereitschaft erhalten. Sport und Unternehmertum gehen für mich Hand in Hand, denn in beiden Karrieren sind Rückschläge nichts Unbekanntes, sondern vielmehr die Basis eines zukünftigen Erfolgs.“

Herwig Draxler, Leiter der Wirtschaftspolitik und EPU-Beauftragter in der WK Kärnten, betonte, dass Ein-Personen-Unternehmen mit ihrer Beweglichkeit und Innovationskraft tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für den Wirtschaftsstandort Kärnten leisten und durch Angebote wie das Super-Spezialtraining gezielt gestärkt werden.