Testcenter Carinthia erweitert Angebot

Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn wächst Südösterreich zu einem gemeinsamen Wirtschafts-, Hochschul- und Lebensraum zusammen. Die neue Potenzialanalyse für Maturierende ist ein konkretes Projekt dieser Entwicklung: Erstmals bündeln das Testcenter Carinthia und das Talentcenter der WKO Steiermark ihre Kompetenzen, um Jugendlichen beider Bundesländer eine fundierte, vergleichbare und hochwertige Orientierungshilfe zu bieten. „Die Potenzialanalyse kombiniert Interessen-, Leistungs- und Persönlichkeitsdiagnostik mit einem strukturierten Vorgespräch und einer individuellen Nachbesprechung durch qualifizierte Berater“, so Christa Draxler, Leiterin des Testcenter Carinthia (TCC). Ziel sei es, Stärken, Talente und Entwicklungspotenziale sichtbar zu machen – als Entscheidungsgrundlage für Studium, Ausbildung oder Berufseinstieg.



Das unterstreichen auch die Präsidenten der WKO Steiermark und der Wirtschaftskammer Kärntens, Josef Herk und Jürgen Mandl: „Junge Menschen stehen heute vor einer enormen Vielfalt an Möglichkeiten. Gerade deshalb braucht es Orientierung, die fundiert, professionell und unabhängig ist. Mit der neuen Potenzialanalyse für Maturierende geben wir Jugendlichen in der Steiermark ein starkes Instrument in die Hand – und stärken gleichzeitig den gemeinsamen Bildungs- und Wirtschaftsraum der AREA SÜD“, so Herk. Auch Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl sieht in der Kooperation einen wichtigen Schritt: „Die AREA SÜD lebt davon, dass wir über Landesgrenzen hinweg denken und handeln. Mit der gemeinsamen Potenzialanalyse schaffen wir ein qualitativ hochwertiges An-gebot für Maturierende und investieren damit direkt in die Fachkräfte von morgen.“



Die neue Potenzialanalyse für Maturierende startet im Februar 2026. Bestehende Angebote für Jugendliche bis16 Jahren bleiben in beiden Bundesländern unverändert bestehen. Perspektivisch soll das Angebot weiter ausgebaut und bei entsprechender Nachfrage skaliert werden. Mit dem gemeinsamen Projekt unterstreichen die Wirtschaftskammern Steiermark und Kärnten ihren Anspruch, Bildung, Berufsorientierung und Standortentwicklung entlang der neuen Südachse aktiv mitzugestalten.

