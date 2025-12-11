Tourismus-Landesmeisterschaften: Beste Lehrlinge in Hotellerie und Gastronomie stehen fest

Video und weitere Fotos Hier geht es zur Bildergalerie. Hier geht es zum Video. 46 angehende Fachkräfte aus Hotellerie und Gastronomie stellten vergangene Woche im WIFI Kärnten in den Kategorien Küche, Service und Rezeption ihr Können unter Beweis und kämpften um die Landesmeistertitel. Unter den Augen fachkundiger Jurys zauberten die Köchinnen und Köche haubenverdächtige Meisterwerke auf die Teller, die Servicekräfte verwöhnten die Gäste mit exzellenter Bedienung und auch die Rezeptionistinnen und Rezeptionisten meisterten alle Herausforderungen mit Bravour. Bei der gestrigen Siegerehrung wurden die besten Lehrlinge gekürt und gebührend gefeiert. Insgesamt wurden 13 Goldmedaillen, 17 Silbermedaillen und 16 Bronzemedaillen vergeben, die besten Leistungen mit dem Titel „Landessieger“ belohnt. Landessieger in der Kategorie Hotel-Rezeption: 1. Platz: Sarah SORGER, Familien- und Sportresort Brennseehof 2. Platz: Julia GRUBER, Thermenhotel Karawankenhof 3. Platz: Johanna HUBER, Parkhotel Pörtschach Landessieger in der Kategorie Küche: 1. Platz: Matthias SIDORENKO, Freindal Wirtschaft, Velden 2. Platz: Simon DE TRIBOLET-HARDY, Werzer’s Hotel Resort Pörtschach 3. Platz: Tina DEUTZ, Mountain Resort Feuerberg Landessieger in der Kategorie Restaurant-Service: 1. Platz: Kerstin SCHAFFLINGER, Parkhotel Pörtschach 2. Platz: Armin AMEDOSKI; Hotel Karnerhof 3. Platz Laura KILZER, Hotel Sandwirth Die juniorSkills Kärnten haben einmal mehr eindrucksvoll vor Augen geführt, welches Niveau die Ausbildung im Kärntner Tourismus mittlerweile erreicht hat. „Der Nachwuchs präsentierte sich mit außergewöhnlichem Können, Professionalität und großer Begeisterung. Diese beeindruckenden Erfolge sind das Ergebnis von konsequenter Ausbildung und echter Leidenschaft“, unterstrich WK-Vizepräsidentin Astrid Legner den Stellenwert des Wettbewerbs.

Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe Gastronomie, gratulierte den Teilnehmenden: „Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie stark und leistungsfähig die heimische Ausbildung ist. Viele Entscheidungen waren äußerst knapp, ein Zeichen für das durchgehend hohe Niveau aller Bewerberinnen und Bewerber.“ Erfreulich sind auch die Beschäftigungszahlen. Insgesamt gibt es in der Kärntner Gastronomie und Hotellerie rund 45.000 Beschäftigte, davon werden knapp 600 Lehrlinge ausgebildet. Die Lehrlingszahlen haben sich nach einem kurzfristigen Tief wieder stabilisiert und zeigen, dass der Tourismus ein attraktiver Arbeitgeber ist. Sigismund Moerisch, Obmann der Fachgruppe Hotellerie, betonte die Bedeutung des touristischen Nachwuchses: „Unsere Lehrlinge beweisen jedes Jahr aufs Neue enormes Talent und große Motivation. Sie sind die Zukunft des Kärntner Tourismus und ein wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung unserer Branche.“ Während die Künstliche Intelligenz in vielen Branchen eine disruptive Veränderung auslöst überzeugten die angehenden Fachkräfte eindrucksvoll mit emotionaler Kompetenz.

Auch Kärntens Ausbildungsreferent für die gastgewerblichen Fachgruppen Franz Huditz zeigte sich begeistert und hob die Rolle der Lehrbetriebe und der Ausbildner hervor: „Die hervorragenden Leistungen wären ohne ihr Engagement nicht möglich. Sie schaffen ein Umfeld, in dem junge Menschen fachlich und persönlich wachsen können.“

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, darunter Metro, Robitsch Obst & Gemüse und Kärntner Milch, die den Großteil der Lebensmittel bereitstellten. Die Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie, Metro sowie das WIFI Kärnten und der Trauner-Verlag stellten die Preise für die ersten drei Plätze in allen Kategorien zur Verfügung. Die drei Landessieger dürfen sich jeweils über einen Gutschein im Wert von 500 Euro in einem Kärntner Hotelbetrieb freuen.

Aus allen Teilnehmern wird das Kärnten-Team für die juniorSkills Austria, also die Staatsmeisterschaften der Tourismusberufe gebildet, die vom 28. bis 30. April 2026 in Landeck (Tirol) stattfinden werden.

