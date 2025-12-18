Der Stadtsaal Feldkirchen wurde zum Treffpunkt der Fachkräfte von morgen

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Der Stadtsaal war voll, die Gesprächsplätze dicht besetzt, die Atmosphäre lebendig. Das Lehrlingscasting Feldkirchen bestätigte erneut, wie groß der Bedarf an persönlicher Berufsorientierung ist. Schüler:innen der PTS Feldkirchen, der MS Feldkirchen-digital, der Musik-MS Feldkirchen und der MS Moosburg nutzten die Gelegenheit, mit 34 Betrieben aus dem Bezirk ins Gespräch zu kommen, ihre Interessen auszuloten und erste Eindrücke vom Einstieg ins Berufsleben zu sammeln. Viele brachten bereits konkrete Vorstellungen mit, andere suchten Orientierung und fanden sie im direkten Austausch mit Ausbilder:innen, Unternehmer:innen und Lehrlingsverantwortlichen. WK-Bezirksstellenobfrau Eva Hoffmann unterstreicht die Bedeutung des Formats: „Gerade in einer Phase, in der viele junge Menschen Orientierung suchen, sind persönliche Begegnungen entscheidend. Das Lehrlingscasting bringt Betriebe, Schulen und Jugendliche auf Augenhöhe zusammen und zeigt, wie vielfältig und attraktiv eine Lehre im Bezirk Feldkirchen sein kann.“

Direkte Gespräche, echte Eindrücke

In hunderten kurzen Speeddatings erklärten die Betriebe, worauf sie bei Lehrlingen achten, wie eine Ausbildung im jeweiligen Beruf abläuft und welche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. Die Schulen lobten besonders die authentische Begegnungssituation, die den Jugendlichen häufig mehr Sicherheit gibt als klassische Berufsinformationsformate. Für die Unternehmen war das Casting erneut ein wichtiger Baustein in der Fachkräftesicherung.

Wolfgang Hübl, Haslinger Stahlbau GmbH:

„Wir sind bereits zum vierten Mal mit dabei und für uns ist die Veranstaltung ein großer Gewinn. Wir konnten viele positive Kontakte knüpfen.“



Iris Rauter, M&R Bau GmbH:

„Unser Unternehmen gibt es seit 34 Jahren und wir haben insgesamt rund 170 Mitarbeiter auf unserem Hauptstandort in Feldkirchen und in unserer Zweigniederlassung in Mödling mit eigenem Zimmereibetrieb. Wir sind sehr froh, dass es das Lehrlingscasting gibt, weil wir so unserer Mitarbeiter der Zukunft leichter finden.“



Sigrid Kogler, Kogler’s Pfeffermühle – Hotel & Restaurant:

„Unsere Aufgabe als Unternehmen ist es, die Fachkräfte von morgen auszubilden. Das Lehrlingscasting ist für uns eine besonders gute Möglichkeit mit Lehrlingen in Kontakt zu treten. Wir sind mittlerweile das vierte Mal dabei und konnten so bereits drei Lehrlinge für unseren Betrieb gewinnen.“



Melanie Grabnegger, Intercoiffure Grabnegger

„Wir waren heuer das erste Mal beim Lehrlingscasting in Feldkirchen dabei. Wir konnten einige sehr interessierte und engagierte Jugendliche kennenlernen und sind überzeugt, dass sich der eine oder andere wertvolle Kontakt für die Zukunft ergeben hat. Besonders positiv empfinden wir, dass dieses Format bewusst neue Wege geht und den persönlichen Austausch in den Mittelpunkt stellt. Gerade für junge Menschen ist es wichtig, Betriebe in einem offenen Rahmen kennenzulernen, der nicht dem klassischen Bewerbungsablauf entspricht. Als Betrieb mit langer Ausbildungstradition hat Ausbildung für uns seit Generationen einen hohen Stellenwert. Der Friseurberuf ist ein anspruchsvoller, hochwertiger Handwerksberuf, dessen Wertigkeit in Zukunft weiter steigen wird und der für junge Menschen auch künftig eine attraktive und angesehene Berufswahl sein kann.“

Starker Impuls für den Bezirk Feldkirchen

Das Lehrlingscasting in Feldkirchen zeigt deutlich: Persönliche Gespräche machen Berufe erlebbar, senken Hemmschwellen und stärken das Vertrauen zwischen Betrieben und Jugendlichen. Für viele Unternehmen des Bezirks ist dieses Format ein unverzichtbares Instrument, um frühzeitig mit potenziellen Lehrlingen in Kontakt zu treten, und es bietet Jugendlichen die Chance, ihren beruflichen Weg selbstbewusst zu starten.

Lehrlingszahlen im Detail

Aktuell werden im Bezirk Feldkirchen 359 Lehrlinge in 122 Lehrbetrieben ausgebildet. Unter wko.at/lehre gibt es umfassende Informationen rund um die Lehre und es können offene Lehrstellen in der Lehrstellenbörse des AMS und der WKO abgefragt werden.