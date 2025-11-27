Weihnachtsgeschäft entscheidet über die Zukunft regionaler Betriebe

Die Wochen vor Weihnachten entscheiden für viele Handelsbetriebe aller Branchen über ein Drittel des gesamten Jahresumsatzes. Nach zwei wirtschaftlich anspruchsvollen Jahren mit hohen Kostensteigerungen, sinkenden Frequenzen und hartem Online-Wettbewerb rückt damit die Frage, wie Kaufkraft in der Region gehalten werden kann, stärker denn je in den Vordergrund.

#heimkaufen sichert regionale Wertschöpfung

Unter dem Motto #heimkaufen erinnert die Wirtschaftskammer Kärnten jedes Jahr daran, wie wichtig der regionale Einkauf für den gesamten Wirtschaftsraum ist: Beratung, Reparatur, Service, Lehrstellen, sichere Produkte, regionale Steuern und stabile Wertschöpfungsketten entstehen nur dort, wo Menschen bewusst vor Ort einkaufen. „Jeder Einkauf, der in der Region bleibt, wirkt mehrfach in die Region zurück“, betont WK-Bezirksobmann Christian Tyl (Inhaber von TYL4Sports). „Unsere Händlerinnen und Händler stehen enorm unter Druck: steigende Kosten, hohe Konkurrenz im Internet und sinkende Frequenzen. #heimkaufen heißt, die eigene Region zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und echte Qualität zu unterstützen.“

Online-Kauf - billig wird oft teuer

Während heimische Händler:innen strenge Sicherheits-, Material- und Qualitätsvorschriften einhalten müssen, gelangen Produkte von weit entfernten Billigplattformen oftmals unkontrolliert auf den Markt. Für Konsument:innen kann das vom fehlenden Gütesiegel bis zu gesundheitsgefährdenden Materialien reichen. Der Preisunterschied ist trügerisch, wie Tyl betont: „Kurzfristig spart man sich vielleicht ein paar Euro, langfristig kostet jeder dieser Käufe aber regionale Arbeitsplätze und wirtschaftliche Stabilität.“ Am Beginn der wichtigsten Einkaufstage des Jahres richtet der neue Obmann der WK-Bezirksstelle Villach deshalb einen deutlichen Aufruf an die Bevölkerung. „Kaufen wir heuer bewusst daheim ein und sichern wir gemeinsam Arbeitsplätze, Qualität und die Zukunft unserer regionalen Betriebe.“

Tyl neuer Villacher WK-Bezirksobmann

Im Rahmen der jüngsten Wahlen der Wirtschaftskammer wurde Christian Tyl zum neuen Bezirksstellenobmann gewählt. Er folgt damit auf Bernhard Plaosunig (Inhaber von Plasounig Technik GmbH). Der langjährige Bezirksstellen-Obmann gibt seine Funktion nach 15 Jahren ab. Gemeinsam mit dem WK-Bezirksausschuss will Tyl den Schwerpunkt auf eine starke regionale Wirtschaftspolitik, eine direkte Betreuung der Betriebe und die konsequente Stärkung des regionalen Handels legen. „Die nächsten Jahre werden entscheidend. Mit regionalem Zusammenhalt können wir dafür sorgen, dass die Region Villach ein starker Wirtschafts- und Lebensraum bleibt“, so Tyl abschließend.