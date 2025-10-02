Wiesn-Stammtisch brachte Wirtschaftstreibende zusammen

Der 662. St. Veiter Wiesenmarkt bot nicht nur Unterhaltung und Tradition, sondern auch eine Plattform für die regionale Wirtschaft: Beim Wiesn-Stammtisch von Frau in der Wirtschaft (FiW) und der Jungen Wirtschaft (JW) kamen rund 30 Unternehmer:innen zusammen, um abseits des Alltags ins Gespräch zu kommen. JW-Bezirksvorsitzende Anamaria Gassinger zeigte sich begeistert: „Die Wiesn ist ein idealer Rahmen, um Wirtschaft und Tradition zu verbinden. Der Stammtisch bietet jungen Unternehmer:innen die Chance, unkompliziert Kontakte zu knüpfen und neue Impulse mitzunehmen.“

Wiesn-Stammtisch war ein voller Erfolg

Auch FiW-Bezirksvorsitzende Nicole M. Mayer unterstrich die Bedeutung solcher Treffen: „Gerade in einer lockeren Atmosphäre entstehen die besten Gespräche. Der Wiesn-Stammtisch zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig Austausch und Zusammenhalt in unserer Unternehmerinnenschaft sind.“

Bei Musik, kulinarischen Schmankerln und inmitten des bunten Treibens auf dem Wiesenmarkt entwickelte sich ein Abend, der Wirtschaftstreibende miteinander verband und die Vorfreude auf die nächste Auflage weckte.