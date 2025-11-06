AREA SÜD: Wirtschaft aus Kärnten und der Steiermark rückt zusammen

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Wenige Wochen vor der Eröffnung der Koralmbahn wird bereits deutlich, dass die wirtschaftliche Dynamik zwischen Kärnten und der Steiermark bereits jetzt sehr stark ist. Beim AREA SÜD Business Matching trafen rund 230 Unternehmer:innen aus beiden Bundesländern aufeinander – quer durch alle Branchen. 60 weitere diskutierten im World Café über die Zukunft des neuen Wirtschaftsraums. Ziel der Veranstaltung war es, die wachsenden Kooperationsmöglichkeiten im gemeinsamen Wirtschaftsraum AREA SÜD zu nutzen und gezielt zu vernetzen. Dabei wurde deutlich, dass die Koralmbahn weit mehr ist als ein reines Verkehrsprojekt. Mit der AREA SÜD entsteht nicht nur ein neuer, zusammenhängender Wirtschaftsraum, der Kärnten und die Steiermark verbindet, sondern auch eine Brücke von den Alpen bis zur Adria.

Mehr Chancen. Mehr Kooperation. Mehr Miteinander.

Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, was entsteht, wenn Betriebe gemeinsam an einem Tisch sitzen. Beim World Café standen zentrale Zukunftsthemen im Mittelpunkt: Infrastruktur und Mobilität, Arbeitsmarkt und Bildung, Tourismus und Freizeit sowie unternehmerische Ideen. Dabei kristallisierte sich im direkten Austausch schnell heraus: Beim Business Matching sorgen die Unternehmer:innen für ihr Geschäft von morgen, beim World Café geht es ums Geschäft von übermorgen. Die Veranstaltung zeigte das große Potenzial des neuen gemeinsamen Wirtschaftsraums, den die Koralmbahn Realität werden lässt.

AREA SÜD als Impulsgeber für den Süden Österreichs

„Das Business Matching hat gezeigt, wie groß der Wille zur Zusammenarbeit ist und welches Potenzial in der AREA SÜD steckt“, betonte Astrid Legner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten. „Wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sich begegnen, Ideen austauschen und Kooperationen schmieden, dann wird aus einer Vision Realität. Diese Veranstaltung ist ein starkes Signal, dass Kärnten und die Steiermark bereit sind, gemeinsam die Zukunft zu gestalten.“

Wirtschaftlicher Schulterschluss zweier Bundesländer

Mit rund 1,8 Millionen Einwohner:innen, mehr als 150.000 Betrieben, rund 770.000 Beschäftigten und einer jährlichen Wertschöpfung von über 70 Milliarden Euro entsteht durch die Eröffnung der Koralmbahn die AREA SÜD – ein völlig neuer Wirtschaftsraum in Südösterreich. Eine aktuelle Unternehmensbefragung zeigt, dass 90 Prozent der Betriebe eine engere Zusammenarbeit zwischen Kärnten und der Steiermark ausdrücklich befürworten. Der Wunsch nach Kooperationen ist in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Verwaltung besonders hoch.