Wirtschaft treibt Flughafenentwicklung voran

Begrüßt hat heute Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl den Vorstoß der Flughafen-Betriebsgesellschaft, die nicht für den Flughafenbetrieb erforderlichen Flächen im Ausmaß von 40 Hektar einer Nutzung zuzuführen. Mandl: „Die Wirtschaft hat klare Vorstellungen, wie der Airport Klagenfurt als wichtige Infrastruktureinrichtung des Landes aus der Problemzone herausgeführt und mittel- bis langfristig weiterentwickelt werden kann. Ein Teil davon ist die Aktivierung des Areals, die kaufmännisch sinnvoll ist und den Flughafen als Ganzes attraktiver machen wird.“

Mandl erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass in einem gemeinsamen Workshop mit Vertretern der Wirtschaftskammer, des Flughafens und der Landespolitik bereits vor Monaten drei konkrete Projekte ausgearbeitet worden seien, die kraftschlüssig in die Entwicklungsstrategie passen würden. Dabei handelt es sich um

den Green Sky Tech Campus , der als Test- und Simulationszentrum in enger Zusammenarbeit mit dem „Lakeside Science & Technology Park” die infrastrukturellen Möglichkeiten des Flughafens zur Weiterentwicklung von Drohnensteuerungen und Autonomem Fahren nutzen soll;

, der als Test- und Simulationszentrum in enger Zusammenarbeit mit dem „Lakeside Science & Technology Park” die infrastrukturellen Möglichkeiten des Flughafens zur Weiterentwicklung von Drohnensteuerungen und Autonomem Fahren nutzen soll; den Airport Sport and Fun Park , der als Freizeitcenter für Familien, Touristen und

Einheimische Indoor- und Outdoor-Aktivitätsmöglichkeiten wie Kletterhalle, Seilgarten, Bouldern, Gaming, Laser Tag, Kartbahn, Flying Fox, Haus der Natur, Wavepools und mehr bieten könnte;

, der als Freizeitcenter für Familien, Touristen und Einheimische Indoor- und Outdoor-Aktivitätsmöglichkeiten wie Kletterhalle, Seilgarten, Bouldern, Gaming, Laser Tag, Kartbahn, Flying Fox, Haus der Natur, Wavepools und mehr bieten könnte; ein On-Demand-Special-Logistics-Center, das zeitkritische und/oder hochsensible Produkte sicher und schnell per Straße, Schiene oder Luft zu den Weltmärkten bringen kann.

Mandl: „Das sind einige Konzepte, die wir schon ein Stück weit entwickelt haben und die bei der nunmehr erfolgten Ausschreibung entsprechend berücksichtigt werden sollten.“ Bei den Überlegungen hinsichtlich eines neuen Supermarktes und eines Flughafenhotels gibt sich Mandl abwartend: „Die aktuell heftig diskutierten hohen Lebensmittelpreise in Österreich kommen auch von den bestehenden, im Ländervergleich überdurchschnittlichen Verkaufsflächen. Und vor Festlegung auf ein Flughafenhotel mit einer internationalen Kette erwarte ich mir Gespräche mit den eingesessenen Hotelierinnen und Hoteliers vor Ort – da gibt es sicher klügere regionale Lösungen.“

Kerngeschäft nicht aus den Augen verlieren

Bei aller Unterstützung für die Weiterentwicklung der Flughafenperipherie mahnt Mandl allerdings auch weiteres Engagement für das Kerngeschäft ein: „Das gute Angebot an Ferienfliegern ist erfreulich, aber aus Sicht der Wirtschaft geht es in erster Linie immer noch darum, den schnellen Anschluss an einen weiteren internationalen Hub zu schaffen und das Incoming für den Kärntner Tourismus deutlich zu verstärken. Das dürfen wir neben der Immobilienbewirtschaftung nicht aus den Augen verlieren.“