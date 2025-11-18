Bildung, die Zukunft ermöglicht: Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung fördern die Lerncafés der Caritas

Ein berührendes Beispiel für einen Lernerfolg ist Elias. Als der Zehnjährige im Herbst zum ersten Mal ins Lerncafé kam, war er still und unsicher. Der Übergang in die Mittelschule fiel ihm schwer – besonders in Mathematik. Nach den ersten Wochen glaubte er: „Das schaffe ich nie.“ Doch im Lerncafé durfte sich Elias Zeit nehmen. Freiwillige Lernhelfer*innen erklärten geduldig, wiederholten mit ihm die Grundlagen und stärkten vor allem eines: sein Selbstvertrauen. „Am Anfang wollte er gar nicht herkommen“, erzählt eine Freiwillige. „Aber dann hat er gemerkt: Hier darf man Fehler machen und trotzdem stolz sein.“ Wenige Wochen später schrieb Elias seine erste Mathematik-Schularbeit und bekam eine Zwei. „Ich hab’s wirklich geschafft!“, sagte er mit einem breiten Lächeln.

Starke Partnerinnen für Bildung

Um junge Menschen, wie Elias, zu fördern, hat die Wirtschaftskammer Kärnten die Lerncafés der Caritas Kärnten schon zweimal mit einer Spende bedacht. Heuer unterstützt sie die Bildungseinrichtungen gemeinsam mit der Industriellenvereinigung Kärnten mit 10.000 Euro und einer langfristigen Förderzusage. Die Chefs der Wirtschaftskammer, Präsident Jürgen Mandl und Direktor Meinrad Höfferer, begründen das so: „Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg und beginnt mit Vertrauen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels müssen wir früh ansetzen. Die Lerncafés der Caritas leisten Großartiges: Hier erhalten Kinder nicht nur kostenlos Nachhilfe, sondern auch Halt, Motivation und Perspektiven. Das ist die Basis für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.“ Auch die Industriellenvereinigung Kärnten unterstützt die Kinder in den Lerncafés. Deren Präsident Timo Springer und Geschäftsführerin Claudia Mischensky sagen: „Bildung ist die Grundlage für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Als Industriellenvereinigung sehen wir es als unsere Verantwortung, jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen. Die Lerncafés der Caritas geben Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft die Chance, ihre Talente zu entfalten. Wer heute unterstützt, investiert in die Fachkräfte von morgen und damit in die Zukunft unseres Landes.“

Bildung, die Türen öffnet

In Kärnten betreibt die Caritas neun Lerncafés an zehn Standorten, an denen mehr als 240 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren kostenlos betreut werden. Neben schulischer Unterstützung bekommen sie eine gesunde Jause, Freizeitangebote und vor allem mit Bildung die erste wichtige Qualifizierung für ihren späteren beruflichen Weg. 99 Prozent der Schüler*innen schafften im letzten Schuljahr den Aufstieg in die nächste Klasse. Viele Mädchen und Buben beginnen nach dem Besuch eines Lerncafés mit guten Noten erfolgreich eine Lehre in einem Kärntner Unternehmen oder meistern den Überstieg in eine HTL oder andere weiterführende Schule.

Kein Kind zurücklassen

Caritasdirektor Ernst Sandriesser bedankt sich herzlich für die Unterstützung durch die Wirtschaftskammer Kärnten und die Industriellenvereinigung Kärnten. Er sagt: „Wir sind uns einig! Sozial benachteiligte Kinder, die niemanden haben, der oder die sie in der Schule unterstützt, brauchen unsere Hilfe. Jedes Jahr ohne Unterstützung ist ein verlorenes Jahr. Deshalb führen wir seit 15 Jahren Lerncafés in Kärnten. Ich danke der Wirtschaftskammer Kärnten und der Industriellenvereinigung Kärnten für die Partnerschaft, das Vertrauen und die so wertvolle Unterstützung. Wer eine gute Ausbildung hat, steht auf eigenen Beinen. Deshalb ist Bildung die beste Armutsprävention und die beste Investition in die Zukunft eines Landes. Wir dürfen kein Kind zurücklassen.“