WK begrüßt Impulse für Breitband-Infrastruktur

„Nur mit einer leistungsfähigen digitalen Grundversorgung können Betriebe wachsen, Innovationen entstehen und Regionen gleichwertig teilhaben“, betont WK-Präsident Jürgen Mandl. Beim Thema Breitband dürfe Kärnten „nicht wieder auf dem Pannenstreifen landen.“ Gerade deshalb, so Martin Zandonella, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie, kurz UBIT, müsse nun auch das Leitprojekt ALPSiX mit Nachdruck umgesetzt werden. Das Projekt ist entscheidend, um Kärnten an die großen Datenströme Europas anzubinden und unseren Standort zukunftssicher zu machen. Jetzt braucht es Tempo, damit wir den Anschluss nicht verpassen.“

Schnelle, sichere und kosteneffiziente Infrastruktur

Für Mandl ist ALPSiX „ein echter Meilenstein auf dem Weg zu einer modernen digitalen Infrastruktur“. Ziel sei es, 2026 in Kärnten eine staufreie Auffahrt auf die internationalen Datenautobahnen zu schaffen. Der geplante Fiber-Ring zwischen den Technologieparks in Klagenfurt und Villach sowie die Anbindung des Logistikcenters Fürnitz sollen eine stabile, sichere und kosteneffiziente Basis schaffen. Mandl ergänzt: „Gemeinsam mit der Koralmbahn entsteht ein zukunftsfähiges Gesamtpaket für den Wirtschaftsstandort Kärnten.“

Digitales Verkehrsdrehkreuz für den Alpen-Adria-Raum

Mit ALPSiX wird Kärnten zum digitalen Verkehrsdrehkreuz im Alpen-Adria-Raum. „Heute müssen unsere Bits und Bytes noch mühsame Umwege über Wien oder Frankfurt nehmen. Mit ALPSiX bekommen wir endlich unsere eigene, direkte Highspeed-Verbindung zur digitalen Welt – schnell, sicher und unabhängig“, erklärt Zandonella. Von der neuen Infrastruktur profitieren alle Branchen gleichermaßen. „Ob Industrie, Handwerk, Tourismus oder Handel – stabile und schnelle Datenverbindungen sind die Basis für Innovation, Wertschöpfung und Arbeitsplätze. ALPSiX schafft die Grundlage, damit Kärnten auch digital vorne mitfahren kann“, unterstreicht Mandl abschließend.