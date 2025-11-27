Zu Weihnachten bewusst #heimkaufen und den Kärntner Handel stärken

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die wichtigste Zeit für den Handel. Die Monate November und Dezember sind für viele Kärntner Betriebe entscheidend, denn in dieser Zeit wird ein wesentlicher Teil des Jahresumsatzes erzielt. „Jeder Einkauf vor Ort trägt dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und die Wirtschaft zu stärken“, betont Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten.

Regionale Vorteile überzeugen

„Um die Bedeutung regionaler Kaufentscheidungen noch stärker im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern, rufen wir auch heuer wieder zum #heimkaufen auf. Damit leisten wir alle nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Region, sondern profitieren auch selbst von zahlreichen Vorteilen.“ Wer lokal kauft, kann Produkte direkt sehen, anfassen und ausprobieren. Das persönliche Gespräch mit geschultem Verkaufspersonal bietet zudem wertvolle Beratung. „Man hat die Gewissheit, dass das Produkt sofort verfügbar ist und keine langen Wartezeiten durch den Versand entstehen. Das vermeidet Stress und sorgt für ein gelungenes Einkaufserlebnis“, ergänzt Haberl.

Für alle, die lieber digital einkaufen, bieten viele Kärntner Händlerinnen und Händler eigene Online-Shops an. Diese verbinden die Vorteile des modernen Shoppings mit regionaler Wertschöpfung. So können auch Online-Kund:innen bewusst regional einkaufen und einen Beitrag zur Stärkung der heimischen Wirtschaft leisten.



Ö3 Christmas Shopping als Impuls für den heimischen Handel

Einen zusätzlichen Anreiz lokal zu kaufen, bietet das „Ö3-Christmas-Shopping“, eine Kooperation von Hitradio Ö3 mit der Wirtschaftskammer Österreich und dem österreichischen Handel. Bis zum 23. Dezember haben Konsument:innen die Möglichkeit, ihre Rechnungen von Weihnachtseinkäufen im heimischen Handel bei Ö3 einzureichen und mit etwas Glück den Betrag zurückzugewinnen. „Solche Aktionen fördern den Einkauf vor Ort und sichern damit die rund 35.000 Arbeitsplätze im Kärntner Handel“, so Haberl. Die Wirtschaftskammer Kärnten ruft daher auch heuer wieder zu bewussten Kaufentscheidungen auf. „Ob in den Geschäften vor Ort oder über die Online-Angebote unserer Kärntner Händler – jeder Einkauf stärkt die Region und sorgt dafür, dass wir auch in Zukunft auf eine lebendige und vielfältige Wirtschaft zählen können“, so Haberl.