WKÖ-AußenwirtschaftsCenter Sofia von Bulgarischer Handels- und Industriekammer ausgezeichnet

Die Bulgarische Kammer für Handel und Industrie (BCCI) hat am 13. Jänner 2026 den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Philippe Kupfer und sein Team im AußenwirtschaftsCenter Sofia mit dem „Annual Award for Commercial Counselor for 2025“ ausgezeichnet.

Gewürdigt wurden die Leistungen, die zur weiteren Vertiefung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bulgarien und Österreich beitragen. Die 1895 gegründete Bulgarische Kammer für Handel und Industrie zählt mit über 52.000 Mitgliedsunternehmen und mehr als 100 Branchenverbänden zu den wichtigsten Arbeitgeberorganisationen des Landes. Sie vergibt ihre Preise einmal jährlich in vier Kategorien.

Starke Unterstützung für österreichische Unternehmen vor Ort

„Internationale Märkte werden immer komplexer. Umso wichtiger ist ein starkes Netzwerk vor Ort. Die Auszeichnung für unser Team in Sofia bestätigt die hohe Qualität und den konkreten Mehrwert, den unsere AußenwirtschaftsCenter für österreichische Unternehmen leisten“, betont der Leiter der WKÖ-Internationalisierungs- und Innovationsagentur AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, Michael Otter.

Im Vorjahr war das AußenwirtschaftsCenter Sofia zentrale Anlaufstelle für rund 700 österreichische Unternehmen. Insgesamt wurden mehr als 2.500 Beratungen geführt, davon profitierten österreichische Exportbetriebe und Niederlassungen österreichischer Firmen in Bulgarien. Das AußenwirtschaftsCenter Sofia unterstützt österreichische Unternehmen insbesondere bei Markteintritt und Marktbearbeitung sowie bei Aufbau und Weiterentwicklung lokaler Standorte.

„Bulgarien spielt für die österreichische Wirtschaft eine Schlüsselrolle in Südosteuropa. Unsere Firmen betrachten das Land als verlängerten Heimatmarkt, viele Branchen sind auch dank der hohen Investitionen stark durch österreichische Unternehmen geprägt“, sagt Philippe Kupfer, WKÖ-Wirtschaftsdelegierter in Sofia.

Erfreuliche Entwicklung österreichischer Warenexporte

Bulgarien zählt zu den wichtigsten Märkten österreichischer Unternehmen in Südosteuropa und gewinnt mit dem Beitritt zur Eurozone zu Jahresbeginn weiter an Bedeutung. Die Europäische Kommission erwartet für 2026 mit 2,7 Prozent eine der höchsten Wirtschaftswachstumsraten innerhalb der EU.

Laut der Bulgarischen Nationalbank ist Österreich mit rund 5,2 Mrd. Euro zweitgrößter ausländischer Investor. Vor Ort sind rund 350 heimische Unternehmen mit Niederlassungen vertreten, davon rund 30 mit Produktionsstandorten. Die österreichischen Warenexporte nach Bulgarien haben sich in den vergangenen Jahren überaus positiv entwickelt: Von 2019 bis 2024 stiegen sie um +46,1 Prozent. Auch in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 konnten die Ausfuhren um 4,7 Prozent zulegen.

Hinweis Weitere Informationen bietet der Weitere Informationen bietet der aktuelle Wirtschaftsbericht der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA zu Bulgarien

