AustrianSkills 2025: Das sind die neuen Staatsmeister:innen

Am Sonntagnachmittag endeten AustrianSkills 2025 mit der großen Siegerehrung im Messezentrum Salzburg: Vor mehr als 2.500 Fans wurden nach drei intensiven Wettbewerbstagen die Staatsmeisterinnen und Staatsmeister in 46 Berufen ausgezeichnet.

AustrianSkills 2025: offizielle Ergebnisliste

offizielle Ergebnisliste „Independent Skills Championships“ (ISCE): Ergebnisliste der vier internationalen EM-Bewerbe, die in Salzburg parallel zu den AustrianSkills stattgefunden haben

Die erstmals vergebene Auszeichnung „Best of Austria“ würdigt die Leistung der besten Fachkräfte über alle Berufe hinweg. Diesen Titel sicherte sich bei der Premiere das niederösterreichische Gartengestalter-Duo Noah Knapp (von Kramer & Kramer Gartengestaltung in Zöfing) und Simon Berner (von Nentwich Gartenbau GmbH in Perschling).

Sieger-Interview mit Simon Berner & Noah Knapp, Staatsmeister im Teambewerb der Gartengestalter & Best of Austria-Ausgezeichnete aus Niederösterreich (Video, Audio, Foto)

Fotos

alle Fotos der Siegerehrung der AustrianSkills und der internationalen EM-Bewerbe

Fotos der Wettbewerbstage der AustrianSkills und der internationalen EM-Bewerbe



Copyrightangabe: SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Weitere O-Töne von Gewinnern (Video/Audio/Foto)

Andreas Landl , Staatsmeister im Fliesenlegen aus Oberösterreich (Video, Audio, Foto)

, Staatsmeister im aus Oberösterreich (Video, Audio, Foto) Matteo Felber, Staatsmeister im Metallbau aus der Steiermark (Video, Audio, Foto)

Staatsmeister im aus der Steiermark (Video, Audio, Foto) Elena Mathis, Staatsmeisterin (und amtierende Europameisterin) in der Hotel-Rezeption aus Vorarlberg (Video, Audio, Foto)

Staatsmeisterin (und amtierende Europameisterin) in der aus Vorarlberg (Video, Audio, Foto) Hannes Sortsch, Staatsmeister der Köche aus Oberösterreich (Video, Audio, Foto)

Alle Staatsmeister:innen im Überblick mit Foto-Siegerpodium

Oberösterreich (13 Staatsmeister:innen)

Steiermark (9 Staatsmeister:innen)

Vorarlberg (8 Staatsmeister:innen)

Anlagenelektrik: Janick Gehrer, Julius Blum GmbH

Chemielabortechnik: René Bitschnau, HTL Dornbirn

CNC-Fräsen: Deniz Mutun, Julius Blum GmbH

Hotel Rezeption: Elena Mathis, GAMS zu zweit

Maler:in: Luca Ladler, Hagen Hannes

Maschinenbau CAD: Sandro Flatz, Julius Blum GmbH

Maschinenbautechnik: Keanu Frick, Julius Blum GmbH

Schweißen: Simon Oesterle, Steurer Seilbahnen

Niederösterreich (5 Staatsmeister:innen)

Betonbau: Julian Gintner & Michael Pomassl, LEYRER + GRAF

Elektronik: Christoph Schöndorfer, HTL Mödling

Gartengestaltung: Noah Knapp & Simon Berner, Kramer und Kramer / Nentwich Gartenbau

Sanitär- & Heizungstechnik: Marcel Riener, Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis eGen, Niederösterreich

Tischler: Mario Flicker, Tischlerei Michael Weinstabl e.U.

Wien (5 Staatsmeister:innen)

Kärnten (4 Staatsmeister:innen)

Dachdecker: Raphael Feichtinger, HD Dachtechnik GmbH

Elektrotechnik: Marvin Varga, Kelag Energie

Hochbau/Maurer:in: Noah Samuel Trettenbrein, BM-Haus GmbH

Mechatronik: David Seidl & Paul Wohlesser, Flex

Tirol (3 Staatsmeister:innen)

Fahrradmechatronik: Constantin Schluifer, Radsport Krug

Spengler:in: Linus Aschauer, PEER Spengler & Dachdecker

Verfahrens- & Prozesstechnik: Vincent Track, Novartis

Salzburg (1 Staatsmeister:in)

Steinmetz:in: Markus Pongruber, Steinmetzmeister Moser

Burgenland (2 Vize-Staatsmeister:innen)

Fliesenlegen: Marco Kainzbauer, Ceramico Burgenland GmbH

Metallbau: Niklas Schöll, Förderanlagen-Schlosserei Werfring

