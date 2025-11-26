Zum Inhalt springen
Gruppenfoto von zwölf Personen, die vor einer Plakatwand stehen, auf der verschiedene Logos von Firmen sind. Darüber steht AustrianSkills. Fünf der Personen halten eine Urkunde in die Kamera. Drei der Personen haben eine Medaille um den Hals
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

AustrianSkills 2025: Das sind die neuen Staatsmeister:innen

Alle Bilder, Videos und Statements: Von 20. bis 23.11. wurden in Salzburg an drei Wettkampftagen die Staatsmeister:innen in 46 Wettbewerbsberufen gekürt

Lesedauer: 3 Minuten

Aktualisiert am 26.11.2025

Am Sonntagnachmittag endeten AustrianSkills 2025 mit der großen Siegerehrung im Messezentrum Salzburg: Vor mehr als 2.500 Fans wurden nach drei intensiven Wettbewerbstagen die Staatsmeisterinnen und Staatsmeister in 46 Berufen ausgezeichnet. 

Die erstmals vergebene Auszeichnung „Best of Austria“ würdigt die Leistung der besten Fachkräfte über alle Berufe hinweg. Diesen Titel sicherte sich bei der Premiere das niederösterreichische Gartengestalter-Duo Noah Knapp (von Kramer & Kramer Gartengestaltung in Zöfing) und Simon Berner (von Nentwich Gartenbau GmbH in Perschling). 

  • Sieger-Interview mit Simon Berner & Noah Knapp, Staatsmeister im Teambewerb der Gartengestalter & Best of Austria-Ausgezeichnete aus Niederösterreich (Video, Audio, Foto

Fotos 

Copyrightangabe: SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Weitere O-Töne von Gewinnern (Video/Audio/Foto) 

  • Andreas Landl, Staatsmeister im Fliesenlegen aus Oberösterreich (Video, Audio, Foto)
  • Matteo Felber, Staatsmeister im Metallbau aus der Steiermark (Video, Audio, Foto)
  • Elena Mathis, Staatsmeisterin (und amtierende Europameisterin) in der Hotel-Rezeption aus Vorarlberg (Video, Audio, Foto)
  • Hannes Sortsch, Staatsmeister der Köche aus Oberösterreich (Video, Audio, Foto) 

Alle Staatsmeister:innen im Überblick mit Foto-Siegerpodium 

Oberösterreich (13 Staatsmeister:innen)

Steiermark (9 Staatsmeister:innen)

Vorarlberg (8 Staatsmeister:innen)

Niederösterreich (5 Staatsmeister:innen)

  • Betonbau: Julian Gintner & Michael Pomassl, LEYRER + GRAF 
  • Elektronik: Christoph Schöndorfer, HTL Mödling
  • Gartengestaltung: Noah Knapp & Simon Berner, Kramer und Kramer / Nentwich Gartenbau
  • Sanitär- & Heizungstechnik: Marcel Riener, Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis eGen, Niederösterreich  
  • Tischler: Mario Flicker, Tischlerei Michael Weinstabl e.U.

Wien (5 Staatsmeister:innen)

Kärnten (4 Staatsmeister:innen)

Tirol (3 Staatsmeister:innen)

Salzburg (1 Staatsmeister:in)

Burgenland (2 Vize-Staatsmeister:innen)

  • Fliesenlegen: Marco Kainzbauer, Ceramico Burgenland GmbH
  • Metallbau: Niklas Schöll, Förderanlagen-Schlosserei Werfring 

(PWK485/HSP) 

SkillsAustria – Verein zur Förderung von Berufswettbewerben

Kommunikation & Medienbetreuung 
Christoph Sammer
Telefon: +43 664 233 0908 