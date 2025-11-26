AustrianSkills 2025: Das sind die neuen Staatsmeister:innen
Alle Bilder, Videos und Statements: Von 20. bis 23.11. wurden in Salzburg an drei Wettkampftagen die Staatsmeister:innen in 46 Wettbewerbsberufen gekürt
Lesedauer: 3 Minuten
Am Sonntagnachmittag endeten AustrianSkills 2025 mit der großen Siegerehrung im Messezentrum Salzburg: Vor mehr als 2.500 Fans wurden nach drei intensiven Wettbewerbstagen die Staatsmeisterinnen und Staatsmeister in 46 Berufen ausgezeichnet.
- AustrianSkills 2025: offizielle Ergebnisliste
- „Independent Skills Championships“ (ISCE): Ergebnisliste der vier internationalen EM-Bewerbe, die in Salzburg parallel zu den AustrianSkills stattgefunden haben
Die erstmals vergebene Auszeichnung „Best of Austria“ würdigt die Leistung der besten Fachkräfte über alle Berufe hinweg. Diesen Titel sicherte sich bei der Premiere das niederösterreichische Gartengestalter-Duo Noah Knapp (von Kramer & Kramer Gartengestaltung in Zöfing) und Simon Berner (von Nentwich Gartenbau GmbH in Perschling).
- Sieger-Interview mit Simon Berner & Noah Knapp, Staatsmeister im Teambewerb der Gartengestalter & Best of Austria-Ausgezeichnete aus Niederösterreich (Video, Audio, Foto)
Fotos
- alle Fotos der Siegerehrung der AustrianSkills und der internationalen EM-Bewerbe
- Fotos der Wettbewerbstage der AustrianSkills und der internationalen EM-Bewerbe
Copyrightangabe: SkillsAustria/Wieser/Slovencik
Weitere O-Töne von Gewinnern (Video/Audio/Foto)
- Andreas Landl, Staatsmeister im Fliesenlegen aus Oberösterreich (Video, Audio, Foto)
- Matteo Felber, Staatsmeister im Metallbau aus der Steiermark (Video, Audio, Foto)
- Elena Mathis, Staatsmeisterin (und amtierende Europameisterin) in der Hotel-Rezeption aus Vorarlberg (Video, Audio, Foto)
- Hannes Sortsch, Staatsmeister der Köche aus Oberösterreich (Video, Audio, Foto)
Alle Staatsmeister:innen im Überblick mit Foto-Siegerpodium
Oberösterreich (13 Staatsmeister:innen)
- Bäcker:in: Greta Theresa Steinhauser, backaldrin International The Kornspitz Company GmbH
- CNC-Drehen: Fabian Spitzer, Faschang Werkzeugbau
- Fleischverarbeitung: Klaus Sturmaier, Fleisch & Wurst Sturmaier
- Fliesenleger:in: Andreas Landl, Schnellnberger – Fliesen & Natursteine
- Glasbautechnik: Lukas Penz, Glaserei Hohl
- Isoliertechnik: David Schreiner, Hochetlinger Gerold Hannes
- Kälte- & Klimatechnik: Jonas Danninger, Hauser GmbH
- Koch/Köchin: Hannes Sortsch, Das Traunsee – Das Hotel zum See
- Land- & Baumaschinentechnik: Felix Thomas Tüchler, Leutgeb GmbH
- Lkw-Technik: David Weinberger, Petschl-Werkstätten
- Schmiedetechnik: Daniel Forthuber, Schmiedewerk Thomas Furtner
- Restaurant Service: Sarah Maria Schöftner, Hotel Guglwald
- Zimmerei/Holzbau: Luca Reitböck, Hauer Zimmerei GmbH
Steiermark (9 Staatsmeister:innen)
- Autonomous Mobile Robotics: Burim Shala & Quentin Tyr Wagner, KNAPP
- Grafik Design: Paul Bürki, Ortweinschule Kunst & Design
- Kfz-Technik: David Gschaar, ÖAMTC Steiermark
- Metallbau: Matteo Felber, Ferk Metallbau GmbH
- Mode Technologie: Julia Kaufmann, Modeschule Graz
- Pflasterer/Pflasterin: Stefan Gosnak, Klöcher Bau GmbH
- Retail Sales: Anna Tritscher, Sport Tritscher
- Robot Systems Integration: Gabriel Aldrian & Kristijan Hrdzic, KNAPP AG / Magna International
- Speditionslogistik: Paul Zadravec, Kuehne+Nagel
Vorarlberg (8 Staatsmeister:innen)
- Anlagenelektrik: Janick Gehrer, Julius Blum GmbH
- Chemielabortechnik: René Bitschnau, HTL Dornbirn
- CNC-Fräsen: Deniz Mutun, Julius Blum GmbH
- Hotel Rezeption: Elena Mathis, GAMS zu zweit
- Maler:in: Luca Ladler, Hagen Hannes
- Maschinenbau CAD: Sandro Flatz, Julius Blum GmbH
- Maschinenbautechnik: Keanu Frick, Julius Blum GmbH
- Schweißen: Simon Oesterle, Steurer Seilbahnen
Niederösterreich (5 Staatsmeister:innen)
- Betonbau: Julian Gintner & Michael Pomassl, LEYRER + GRAF
- Elektronik: Christoph Schöndorfer, HTL Mödling
- Gartengestaltung: Noah Knapp & Simon Berner, Kramer und Kramer / Nentwich Gartenbau
- Sanitär- & Heizungstechnik: Marcel Riener, Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis eGen, Niederösterreich
- Tischler: Mario Flicker, Tischlerei Michael Weinstabl e.U.
Wien (5 Staatsmeister:innen)
- Digital Construction: Abdulkadir Özen, ODE – office for digital engineering
- Digitale Produktionstechnik: Raphael Beutel & Oliver Pape, ÖBB-Infrastruktur AG
- IT Netzwerk- & Systemadministration: Tarik Begeta, HTL Rennweg
- Konditor:in: Lara Katharina Mair, Palais Events Veranstaltungen GmbH
- Web Development: Felix Wollmann, HTL Rennweg
Kärnten (4 Staatsmeister:innen)
- Dachdecker: Raphael Feichtinger, HD Dachtechnik GmbH
- Elektrotechnik: Marvin Varga, Kelag Energie
- Hochbau/Maurer:in: Noah Samuel Trettenbrein, BM-Haus GmbH
- Mechatronik: David Seidl & Paul Wohlesser, Flex
Tirol (3 Staatsmeister:innen)
- Fahrradmechatronik: Constantin Schluifer, Radsport Krug
- Spengler:in: Linus Aschauer, PEER Spengler & Dachdecker
- Verfahrens- & Prozesstechnik: Vincent Track, Novartis
Salzburg (1 Staatsmeister:in)
- Steinmetz:in: Markus Pongruber, Steinmetzmeister Moser
Burgenland (2 Vize-Staatsmeister:innen)
- Fliesenlegen: Marco Kainzbauer, Ceramico Burgenland GmbH
- Metallbau: Niklas Schöll, Förderanlagen-Schlosserei Werfring
(PWK485/HSP)
SkillsAustria – Verein zur Förderung von Berufswettbewerben
Kommunikation & Medienbetreuung
Christoph Sammer
Telefon: +43 664 233 0908