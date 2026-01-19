AVISO: Berufs-WM 2026
Österreich präsentiert Nationalteam für WorldSkills der Superlative
Wien. Die Vorstellung des Skills-Team Austria 2026 findet am Freitag, 23. Jänner, um 9.30 Uhr im WIFI Oberösterreich in Linz statt.
Österreich ist damit bereit für die weltweit größte Bühne der internationalen Berufsbildung: Bei WorldSkills 2026 in Shanghai (China) wird das rot-weiß-rote Nationalteam mit 48 jungen Fachkräften antreten – in 42 Berufen, davon 36 Einzel- und sechs Teamdisziplinen.
Mit rund einer halben Million Quadratmetern Wettbewerbsfläche und mehr als 1.500 Teilnehmenden aus aller Welt wird Shanghai eine Berufsweltmeisterschaft der Superlative. Das erste Teamseminar markiert den offiziellen Start für Österreichs Skills-Team – und den Beginn der gemeinsamen Vorbereitung auf den internationalen Vergleich. In Linz wird das Team Austria 2026 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
Präsentation des Teams
Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Präsentation des österreichischen Nationalteams der Berufe ein.
Termin: Freitag, 23. Jänner 2026, 09.30 Uhr Ort: WIFI Oberösterreich, Wiener Straße 150, 4021 Linz, Panoramasaal
Was Sie erwartet
- Vorstellung des Skills-Teams Austria für WorldSkills 2026
- Dimensionen und Bedeutung der Weltmeisterschaft in Shanghai
- Persönliche Einblicke von Teilnehmenden und Expert:innen
- Ausblick auf Vorbereitung, Trainingsumfang und den Weg zur größten WorldSkills-Bühne aller Zeiten
Gesprächspartner:innen vor Ort
- Jürgen Kraft, Geschäftsführer SkillsAustria
- Leo Jindrak, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich
- 48 Teilnehmende aus allen Bundesländern
Wir freuen uns über eine kurze Rückmeldung per E-Mail.
(PWK021/HSP)
SkillsAustria – Verein zur Förderung von Berufswettbewerben
Kommunikation & Medienbetreuung
Christoph Sammer
Telefon: +43 664 233 0908