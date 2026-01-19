AVISO: Berufs-WM 2026

Wien. Die Vorstellung des Skills-Team Austria 2026 findet am Freitag, 23. Jänner, um 9.30 Uhr im WIFI Oberösterreich in Linz statt.

Österreich ist damit bereit für die weltweit größte Bühne der internationalen Berufsbildung: Bei WorldSkills 2026 in Shanghai (China) wird das rot-weiß-rote Nationalteam mit 48 jungen Fachkräften antreten – in 42 Berufen, davon 36 Einzel- und sechs Teamdisziplinen.

Mit rund einer halben Million Quadratmetern Wettbewerbsfläche und mehr als 1.500 Teilnehmenden aus aller Welt wird Shanghai eine Berufsweltmeisterschaft der Superlative. Das erste Teamseminar markiert den offiziellen Start für Österreichs Skills-Team – und den Beginn der gemeinsamen Vorbereitung auf den internationalen Vergleich. In Linz wird das Team Austria 2026 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Präsentation des Teams

Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Präsentation des österreichischen Nationalteams der Berufe ein.

Termin: Freitag, 23. Jänner 2026, 09.30 Uhr Ort: WIFI Oberösterreich, Wiener Straße 150, 4021 Linz, Panoramasaal

Was Sie erwartet

Vorstellung des Skills-Teams Austria für WorldSkills 2026

Dimensionen und Bedeutung der Weltmeisterschaft in Shanghai

Persönliche Einblicke von Teilnehmenden und Expert:innen

Ausblick auf Vorbereitung, Trainingsumfang und den Weg zur größten WorldSkills-Bühne aller Zeiten

Gesprächspartner:innen vor Ort

Jürgen Kraft, Geschäftsführer SkillsAustria

Leo Jindrak, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich

48 Teilnehmende aus allen Bundesländern

