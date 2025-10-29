WKÖ bietet Startups mit dem Born Global Launchpad ein Sprungbrett zum internationalen Erfolg

Mit dem neuen „Born Global Launchpad“ unterstützt die WKÖ österreichische Startups, Spin-Offs und Scaleups gezielt beim Sprung auf internationale Märkte. Die Premiere am 28. Oktober 2025 im Wiener „Social Hub“ bot für mehr als 100 Teilnehmer:innen, darunter Startups, Scaleups, Spin-offs, Marktexpert:innen und Ökosystemkenner:innen den passenden Rahmen, sich mit bereits international erfolgreichen Startups und Expert:innen – von Innovation über HR bis Finance – zu vernetzen.

„Österreich hat viele mutige und innovative Startups, die international erfolgreich sein können. Rund 80 % dieser bereits international aktiven Unternehmen planen, im kommenden Jahr weitere neue Märkte zu erschließen. Dabei können sie sich auf das weltweite Netzwerk der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA verlassen. Mit dem Born Global Launchpad bieten wir Startups ein zusätzliches Sprungbrett, um ihr Potenzial weltweit auszuschöpfen“, betonte WKÖ Vizepräsidentin Carmen Goby.

Mehr als 3.700 Startups gegründet

In den vergangenen zwölf Jahren wurden in Österreich mehr als 3.700 Startups gegründet. Dabei gewinnen laut Austrian Startup Monitor internationale Märkte für heimische Gründer:innen an Bedeutung: Fast jedes dritte Startup erzielt mehr als die Hälfte seines Umsatzes im Export. Bemerkenswert ist, dass 18 % erstmals eine internationale Expansion planen. So genannte Deep-Tech-Startups – Unternehmen, deren Geschäftsmodelle auf tiefgreifender Forschung und oft bahnbrechenden Technologien basieren – erwirtschaften bereits knapp 60 % ihres Umsatzes im Ausland.

Beim „Born Global Launchpad“ erhielten die Gründer:innen praxisnahe Tools, exklusive Insights und direkten Zugang zu einem globalen Netzwerk: Zu den Highlights zählte der Austausch „Scaleup im Rampenlicht“ mit Bitpanda-Co-Founder Christian Trummer oder Refurbed-Co-Founder Kilian Kaminski. Ein „Startup-Playbook“ für die globale Skalierung vermittelte Aaron McDaniel, Co-Founder der Strategieplattform Global Copilot. Intensiv diskutiert wurde zudem, was Investor:innen dazu bewegt, Startups mit internationalem Wachstumspotenzial zu unterstützen und was sie zögern lässt.

Weltweit vernetzte „Innovation Scouts“

„Ein zentraler Bestandteil des Netzwerks der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA sind die ‚Innovation Scouts‘ in den AußenwirtschaftsCentern rund um den Globus. Sie unterstützen heimische Unternehmen dabei, internationale Innovations- und Technologietrends zu erkennen und für deren Zwecke zu nutzen“, erklärte Michael Otter, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. Beim „Born Global Launchpad“ gab es exklusive Einblicke in regionale Besonderheiten und Markteintrittsstrategien für den DACH-Raum, Skandinavien und das Vereinigte Königreich.

„Gerade im Norden Europas erleben wir eine dynamische Startup-Szene mit hohem Internationalisierungsgrad. Das Launchpad war die perfekte Gelegenheit für österreichische Gründer:innen, konkrete Einblicke zu erhalten und erste Brücken in neue Märkte zu schlagen“, so Mikolaj Norek, „Innovation Scout“ am AußenwirtschaftsCenter Stockholm.

Die Veranstaltung „Born Global Launchpad“ erfolgte im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie der Wirtschaftskammer Österreich.

