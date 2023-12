Österreich am Weg zu 65+

Die Bevölkerungsprognose der Statistik Austria für Österreich 2050 und darüber hinaus zeigt konsequent nach oben.

Zahlenspiel gefällig?

Während die Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Arbeitslose) bis 2080 bei etwa 4,7 Millionen stagnieren, wird die Bevölkerung in demselben Zeitraum um 13 % auf 10,2 Mio. zulegen. Durch die steigende Lebenserwartung wächst auch der Anteil der Bevölkerung im Alter von 65+ Jahren.

Wer vom Arbeitskräftemangel nichts mehr hören kann, sollte sich vor Augen halten, dass in den nächsten 10 Jahren ein beträchtlicher Teil aktueller Belegschaften in Pension gehen wird.

Öffentliche Verwaltung? Ein Viertel ist heute über 55 und wird damit in 10 Jahren in Pension sein. Grüne Wende und Energieversorgung? Jeder Fünfte wird in 10 Jahren über 65 und in Pension sein. Jeder Fünfte ist heute über 55. Detto im Finanz- und Versicherungssektor sowie bei den Verkehrsdienstleistungen.

„Die Einschläge des demografischen Wandels sind absehbar. Wenn der Faktor Arbeit knapper wird, beschränkt das auch das Wachstumspotenzial“, meint WKÖ-Sozialrechtsexperte Rolf Gleißner.

