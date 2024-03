US-Investitionsboom: Was "Uncle Sam" besser macht als Europa

Dass das Investitionsklima Basis für Innovationen, grüne Technologien und die Ansiedelung von Unternehmen ist, ist nicht neu – aber eine Erkenntnis, die in den USA seit fast zwei Jahren sehr erfolgreich praktisch umgesetzt wird.

Mit dem "Inflation Reduction Act" (IRA) hat die Biden-Administration ein Instrument geschaffen, das mittels Kombination aus ungedeckelten Steuergutschriften für grüne Investitionen und speziellen Local-Content-Regelungen äußerst attraktiv auch auf ausländisches Kapital wirkt.

Massiver Hebel für grüne Investitionen

Neue Zahlen des MIT Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEPR) und der Rhodium Group belegen nun erstmals, dass der IRA in den Vereinigten Staaten zu einem grünen Investitionsboom beigetragen hat. Die gesamten Investitionen in saubere Energien beliefen sich 2023 auf 239 Mrd. USD (+38 % gegenüber 2022). In vorhergehenden Jahren waren die Anstiege mit 25 % (2022) und 24,5 % (2021) deutlich geringer.

Bemerkenswert ist der Blick auf Investitionen, die 2023 durch den Einsatz von öffentlichen Mitteln ausgelöst wurden: 33,7 Mrd. USD an Bundesmitteln (darunter IRA-Steuergutschriften über rund 33,3 Mrd. USD) haben Gesamtinvestitionen von 220 Mrd. USD ausgelöst. Das entspricht einem Multiplikator von 5,5. Das alles zeigt deutlich: Die US-Maßnahmen wirken – und haben geradezu eine Sogwirkung auf ausländische Investitionen, vermehrt auch auf jene aus Europa.

© DMC / WKÖ

US-Standort wird attraktiver, Europa verliert an Reiz

Tatsächlich zeigt eine kürzlich veröffentlichte Deloitte-Studie, dass die USA mittlerweile auch für österreichische Unternehmen ein immer beliebteres Ziel für Standortverlagerungen werden. Österreich und Europa müssen daraus die richtigen Schlüsse ziehen und rasch geeignete Maßnahmen ergreifen – von Verfahrensbeschleunigungen und bürokratischen Entlastungen bis hin zur Ausgestaltung von effektiven europäischen Instrumenten zur Investitionsförderung. Neuinvestitionen in grüne Zukunftstechnologien könnten sonst künftig statt in Europa in den USA stattfinden.