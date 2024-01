Publikationen Umweltpolitik

ÖKO+ | Das Fachmagazin für Ökonomie + Ökologie

Wie passen Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg zusammen? Was ist aus wirtschaftlicher Sicht zu tun, damit Österreich die Energiewende schaffen und die Klimaziele – auch unter den verschärften Umständen der Coronakrise − erreichen kann? Und was ist für Unternehmen in den verschiedenen Bereichen, die von der umwelt- und energiepolitischen Gesetzgebung tangiert sind, zu beachten? Vom Anlagenrecht bis hin zur Chemikalienpolitik, die großteils in Brüssel vorgegeben wird?

In ÖKO+, das seit November 2019 der Fachpublikation „Umweltschutz der Wirtschaft“ nachfolgt, gehen wir diesen und vielen weiteren Fragen nach. In spannende Stories verpackt und durch übersichtliche Grafiken optisch ansprechend aufbereitet beleuchten Experten der WKÖ-Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik die neuesten Entwicklungen im Bereich Ökologie. Ebenso kommen externe Fachexperten sowie Vertreter von Unternehmen zu Wort, die mit positivem Beispiel vorangehen und in Innovationen im Bereich Klima- und Umweltschutz investieren.

Ausgaben lesen

VIP-Infos zur EU Umweltpolitik



Monitoring & Lobbying der WKÖ



EU-Umwelt-Stenogramm: konkrete umweltpolitische Vorhaben auf europäischer Ebene. 7-seitige Tabelle mit Titel, und zeitl. Realisierungskette, beginnend mit Vorschlag an Europäische Kommission bis zu endgültiger Beschlussfassung und Veröffentlichung im EG-Amtsblatt.



EU-Umwelt-Telegramm: kurz und prägnant werden die einzelnen Vorhaben durchleuchtet.

Informationsblock: Worum geht es, Bereich, Inhalt

Positionsblock: Haltung der WKÖ, Bedenken, Verbesserungsvorschläge

Kommunikationsblock: Ansprechpartner, national, EU



Publikationsart: Online-Dokument, 4x/Jahr

Mitgliederpreis: 22,00 €

Nichtmitgliederpreis: 32,00 €

Bestellen

Das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis

Meldeverpflichtung für chemische Stoffe unter der CLP-Verordnung. Eine kompakte Übersicht.

Autoren: WKÖ, BMFWFJ

Publikationsart: Broschüre

Download

Anlagenrecht im Praxis-Check



In der WKÖ- Publikation „Anlagenrecht im Praxis-Check“/ Neues für Industrieanlagen, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Betriebsnachfolgen finden sich sämtliche Vorträge des „Symposiums Anlagenrecht 2013“ der WKÖ in Aufsatzform gefasst. Damit werden die Leser aus erster Hand von Experten des Umwelt- und Anlagenrechts über die aktuelle Rechtslage und spannende Vollzugsfragen im Anlagenbereich informiert.



Autor: Elisabeth Furherr

Erscheinungsdatum: 19.5.2014

Publikationsart: Broschüre

Mitgliederpreis: 32,00 €

Nichtmitgliederpreis: 37,99 €

Bestellen

Reporting about Sustainability



In 7 Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht - Leitfaden

Der Leitfaden bietet einen strukturierten Überblick, wie ein Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen kann.

Erstellt vom Österreichischen Institut für Nachhaltige Entwicklung

Publikationsart: Broschüre

Bestellung:

Tel: 05 90 9004290

E-Mail: barbara.buchinger@wko.at

In 7 Schritten zum Nachhaltigkeitsbericht - Methoden-Handbuch

Mit diesem Leitfaden wird Betrieben eine Sammlung und Bewertung gängiger Methoden zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um Methoden, die sowohl für Unternehmen, die erstmals einen Nachhaltigkeits-Bericht verfassen, als auch für jene, die an die Neuauflage ihres Berichtes denken, interessant sind. Jede Methode wurde mit einem Profil versehen, um die Auswahl der passenden Methode zu erleichtern.

Publikationsart: Broschüre

Bestellung:

Printversion leider bereits vergriffen

Download

REACH in der Praxis



Ein Leitfaden für Unternehmen

Dieser Leitfaden soll notwendige und praxisrelevante Informationen und Hilfestellungen bieten, um die Umsetzung der REACH-Verordnung in Ihrem Unternehmen so erfolgreich und effizient wie möglich zu gestalten.

Autoren: WKÖ, BMWA

Erscheinungsdatum: Dezember 2006

Art der Publikation: Broschüre

Download

REACH - 15 Fragen, die auch Sie betreffen

Eine Anleitung für nachgeschaltete Anwender

6-seitiger Kurzleitfaden angepasst an die Erfordernisse von nachgeschalteten Anwendern unter REACH.

Ansprechperson: Dipl.Ing. Dr. Marko Sušnik, WKÖ

Erscheinungsdatum: Jänner 2008

Download



Leitfaden Abfallverwertung zwischen Abfallrecht und REACH

Eine Orientierung zum Thema Abfall unter REACH

Ansprechperson: Dipl.Ing. Dr. Marko Sušnik, WKÖ

Download

Erzeugnisse unter REACH

Infofolder

Autoren: WKÖ, bmwfj, Wifi

Download

Infoblatt Verwendungen (DCG, englisch)



Directors’ Contact Group between Commission, ECHA and Industry Associations on Meeting the REACH Registration Deadline

Download

VCI - Mustervertrag Alleinvertreter (deutsch)



Muster für einen Vertrag zwischen einem außereuropäischen Hersteller und einem Alleinvertreter nach Artikel 8 REACH-VO

Download

Download (englische Version)



Standard-Fragebogen zur gezielten Kommunikation in der Lieferkette



Die WKÖ stellt Ihnen einen europaweit einheitlichen Standard-Fragebogen zur Verfügung, der die REACH-Kommunikation mit Ihren Lieferanten und Kunden erleichtern soll.

Download

Download (englische Version)

Folder Handel: Leitfaden REACH für Händler und Importeure

Spezifischer Folder zur Abgrenzung der Rollen Händler und Importeur unter REACH



Ansprechperson: Dipl.Ing. Dr. Marko Sušnik, WKÖ

Download

Hilfestellung für div. Branchen unter REACH

Bereiche von nachgeschalteten Anwendern werden branchenspezifisch beleuchtet (zB. Glaser, Tischler uvm.)

Ansprechperson: Dipl.Ing. Dr. Marko Sušnik, WKÖ

Download

Der Zulassungsantrag unter REACH - Grundlagen zur Antragstellung & Pflichten in der Lieferkette

Das Zulassungssystem unter der REACH Verordnung sieht vor, dass die Verwendung und das Inverkehrbringen von Stoffen, von denen schwerwiegende Gefahren für den Menschen und die Umwelt ausgehen, nur mit einer behördlichen Genehmigung möglich sind.

Dieser Folder bietet eine Übersicht über die Beantragung einer Zulassung, damit zulassungspflichtige Stoffe weiterhin verwendet werden können.

Download

Risikomanagementinstrumente unter REACH und CLP



Wie können sich Unternehmen am Gesetzgebungsprozess sinnvoll beteiligen?

Von der Stoffbewertung, über die harmonisierte Einstufung, zur Zulassung und Beschränkung

Download



Verzeichnis von REACH-Multiplikatoren für Beratungs- und Vortragstätigkeit sowie Chemikalienberatern

Download

Kommissionspapier zu REACH und wiedergewonnenen Stoffen



REACH – Waste and recovered substances

Working Document of the European Commission

presented at the CA Meeting 25-26 September 2008

Download

ECHA-Leitlinien zu Abfall und Recycling



Leitlinien zu Abfall und zurückgewonnenen Stoffen

Download

SIEF und Konsortien – rechtliche Grundlagen

SIEF steht für „Substance information exchange forum“, das ist ein Forum zum Austausch von Stoffinformationen. Mit einem vorregistrierten Stoff wird man automatisch Mitglied in einem solchen SIEF. Diese Foren dienen in weiterer Folge der gemeinsamen Vorbereitung der Registrierung, dem Austausch von Testdaten sowie dem Versuch einer gemeinsamen Einstufung.

Download

Vermarktung von Pflanzenschutzmitteln in Österreich

Der Folder gibt Ihnen einen Überblick über das geltende Pflanzenschutzmittelrecht und dessen Regelungsinstrumente.

Download

Leitfaden: Vermarktung von Biozidprodukten

Übersicht zu rechtlichen Grundlagen zum geltenden Biozidprodukterecht und dessen Regelungsinstrumente, sowie die Eckpunkte für den betrieblichen Alltag.

Download

Vermarktung von Düngemitteln in Österreich



Dieser Folder gibt Ihnen einen Überblick über das geltende Düngemittelrecht und dessen Regelungsinstrumente, sowie auch eine Ausblick auf anstehende Änderungen ab 2020. Insbesondere soll in groben Zügen die Bedeutung

einzelner Regelungen umrissen und Auswirkungen auf Ihr Unternehmen erläutert werden.

Download

Vermarktung und Verwendung von fluorierten Gasen



Dieser Folder gibt Ihnen einen Überblick über das geltende Recht rund um fluorierte Treibhausgase (F-Gase). Insbesondere soll in groben Zügen die Bedeutung einzelner Regelungen umrissen und Auswirkungen auf Ihr

Unternehmen erläutert werden.

Download



Das GHS-System in der EU

Neue Regelung für die Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien. Eine kompakte Erstinformation.

Autoren: WKÖ, BMFWFJ

Publikationsart: Broschüre

Download

Das GHS-System in der Praxis

Ein Leitfaden zur Einstufung und Kennzeichnung in der EU

Autoren: WKÖ, BMFWFJ

Publikationsart: Broschüre

Download



Bewährte Informationen über Chemikalien mit neuer Bedeutung. Worauf müssen Hersteller, Importeure, Händler und Verwender achten?

Autoren: WKÖ, bmwfj

Art der Publikation: Broschüre

Download

Leitfaden zur praktischen Umsetzung des PORTER-MODELLS

Stärkung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit durch nachhaltiges gesellschaftliches Engagement.

Bestellung:

Tel: 05 90 9004290

E-Mail: barbara.buchinger@wko.at

Measuring Shared-Value: Die Fortsetzung des Leitfadens

Die Fortsetzung des Leitfadens zur praktischen Umsetzung des Porter-Modells setzt den „Creating Shared-Value“ Prozess fort und beschreibt praxisnah, wie Unternehmen die Messung von Shared-Value konkret und selbstständig durchführen können.

Download

Fallbeispiele zu measuring Shared-Value

Eine Beschreibung des methodischen Hintergrundes zu Shared-Value, sowie des Bewertungsansatzes und der Umsetzung in den einzelnen Firmenprojekten sind in den Fallbeispielen detailliert aufbereitet.

Teilnehmende Unternehmen waren Austria Glas Recycling GmbH, Löffler GmbH, MAM Babyartikel GmbH sowie VBV-Vorsorgekasse AG.

Download