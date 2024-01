Rekordanteil der Arbeitnehmer:innen am Wohlstand

Die Lohnquote, also der Anteil der Arbeitnehmer:innen am Wohlstand ist mit 72 % am höchsten Stand seit 25 Jahren. Die KV-Abschlüsse der letzten Wochen und Monate haben hier einen bedeutenden Anteil. Laut WIFO erreicht der Anteil der Arbeitnehmer:innen den höchsten Wert in diesem Jahrhundert, der Gewinnanteil den niedrigsten Wert.

Es ist also ein Mythos, dass die Kaufkraft leidet, während die Gewinne sprudeln.

Kein Wunder: Kräftige Lohnabschlüsse der Sozialpartner haben in der Vergangenheit auch in Rezessionen wie 2008/09 und während COVID die Kaufkraft aller Arbeitnehmer:innen gesichert. Das gilt nicht für andere Länder, in denen Kollektivverträge unüblich sind oder nur wenige Menschen erfassen. Die Produktivität wurde also abgegolten.

Das gilt erst recht für die aktuell einzigartige Doppelmühle aus hoher Inflation und wirtschaftlicher Schrumpfung.

Diese Entwicklung gilt es sich vor Augen zu halten, wenn jetzt über die Benya-Formel diskutiert wird − also den durchschnittlichen Verbraucherpreisindex plus einen Teil des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachses, der übrigens zuletzt negativ war. Denn Österreichs Betriebe stehen in einem harten internationalen Wettbewerb mit insgesamt geänderten Rahmenbedingungen - Stichwort Energiepreise und geopolitische Krisen. Und nach der Herbstlohnrunde bedeutet vor der Frühjahrslohnrunde − mit Banken, Versicherungen, Elektroindustrie, Hotellerie/Gastronomie. Der Bau verhandelt erst wieder 2025.

Stand: 24.01.2024