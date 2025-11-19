7. WKÖ CodingDay: Schüler:innen und Lehrlinge erleben das Potenzial von Künstlicher Intelligenz
Wie KI Inklusion fördert und neue Arbeitsplätze schafft – Heuer 400 Teilnehmer am Lehrlingshackathon: Das sind die Österreich-Sieger und Gewinner-Apps
KI ist als andere als ein „Jobkiller“: Künstliche Intelligenz kann viele neue Arbeitsmarktchancen eröffnen und sogar zum „Booster“ für Inklusion werden. Das konnten Schüler:innen der Mittelschule Steinergasse aus 1230 Wien beim siebenten WKÖ CodingDay am Dienstag, 18. November, erfahren.
Das mehrfach prämierte Projekt „Responsible Annotation“, entstanden beim Anbieter intelligenter Mautsysteme Kapsch TrafficCom, bietet Personen aus dem Autismus-Spektrum attraktive Arbeitsmöglichkeiten im Trainieren von Künstlicher Intelligenz („Annotation“). „Dabei kommt es nämlich auf besondere Fähigkeiten wie Detailgenauigkeit und Ausdauer an“, erklärte Martin Hartl, Vorstand des Vereins zur Förderung einer inklusiven Arbeitswelt, in seinem Workshop. Ergänzend demonstrierte Bernhard Schenkenfelder, Forscher und Software-Entwickler am SCCH Software Competence Center Hagenberg, den Schüler:innen die Potenziale und Limitierungen von Künstlicher Intelligen.
400 Lehrlinge beweisen Zukunftskompetenz
Der Nachmittag des WKÖ CodingDay 2025 stand erneut ganz im Zeichen der Lehrlinge, die innovative App-Prototypen gestalten: Beim Bundeslehrlingshackathon 2025 präsentierten über 140 Finalist:innen aus 48 Ausbildungsbetrieben ihre selbst entwickelten digitalen Lösungen – von Lern- und Coaching-Apps über KI-gestützte Planungstools bis zu nachhaltigen Assistenzsystemen.
Insgesamt nahmen 400 Lehrlinge aus 36 Lehrberufen und 95 Ausbildungsbetrieben an den Landes- und Unternehmens-Hackathons teil. Der Lehrlingshackathon ist ein Bildungsformat der apprentigo und wird seit sieben Jahren gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) im Rahmen des CodingDay umgesetzt. Ziel ist es, Zukunftskompetenzen wie digitale Fähigkeiten, Problemlösung, Teamarbeit, Kreativität und Eigenverantwortung zu fördern.
Ausgezeichnet wurden die besten Teams in drei Levels (Rookies, Professionals, Experts), der Community Star (Publikumsvoting) sowie der neue Newcomer Star für erstmals teilnehmende Betriebe. Die Vielfalt der Ideen – von Finanzbildung über mentale Gesundheit bis Nachhaltigkeit – zeigt, dass Lehrlinge echte Zukunftslösungen entwickeln. Bei der MovieStar Challenge inszenierten die Lehrlingsteams ihre Ausbildungsberufe in einem Kurzvideo und bewiesen so neben Technik- und Problemlösungs-Knowhow auch kreative und kommunikative Skills im Engagement für mehr Sichtbarkeit ihrer Lehrberufe.
Das sind die Gewinner:innen des Bundeslehrlingshackathons 2025
Kategorie Rookies (Lehrlinge aus nicht technischen Lehrberufen)
- 1. Platz: AIDMate – Tyrolit - Joel Hofer, Julia Oberladstaetter, Pia Moser (Tirol)
- 2. Platz: Stadtwuchs - Magistrat Linz - Elias Spiwak, Selina Reiter (Oberösterreich)
- 3. Platz: Hartlauer World – Hartlauer - Stefan Eigler, Clara Rad (Wien)
Kategorie Professionals (Coding-Vorkenntnisse oder technischer Lehrberuf)
- 1. Platz: GrätzlGrün- Wien Energie - Stefan Marcher, Denise Pleyer (Wien)
- 2. Platz: Trainify – Hilti AG Zweigniederlassung Thüringen AG - Johannes Erhard, Leon Linder, Nico Augustin (Vorarlberg)
- 3. Platz: EchoCare - Welser Profile - Jonas Salzmann, Jonathan Stadler, Nilam Rana (Niederösterreich)
Kategorie Experts (IT-Lehrberufe bzw. Coding-Erfahrung)
- 1. Platz: TechTracker – TIWAG - Larissa Leitner, Georg Köblitz, Manuel Holer (Tirol)
- 2. Platz: Pfeifer Coach – Pfeifer Holz / Pfeifer Holding - Laura Dilitz, Judith Eiter (Tirol)
- 3. Platz (ex aequo): Food Saver – Jungheinrich - Pascal Krenn, Natalie Moser (Steiermark)
- 3.Platz (ex aequo): Planet&me – SobIT - Arionit Tahiraj, Daniel Izmailov, Julian Lechner (Wien)
Newcomer Star 2025 (erstmals teilnehmende Betriebe od. 2 Jahre Pause)
- 1. Platz (ex aequo): Quicktool – Mondi Frantschach GmbH - Marcel Ruthardt, Marcel Vallant, Manuel Meischl (Kärnten)
- 1. Platz (ex aequo): Weekly – OMV - Niklas Kornberger, Marlene Scharmitzer (Niederösterreich)
CommunityStar – Public Voting
- Sieger Kategorie KMU: Steuerberatung Gaßner & Pichler GmbH – TaxTalent - Hannah Palmetzhofer, Sophie Fürlinger
- Sieger Kategorie Großunternehmen: Hilti AG Zweigniederlassung Thüringen AG - Trainify - Johannes Erhard, Leon Linder, Nico Augustin
MovieStar Challenge
- 1. Platz: Magistrat Linz – Lehrberuf Garten- und Grünflächengestaltung - Elias Spiwak, Selina Reiter (Oberösterreich)
- 2. Platz (ex aequo): Twinformatics – Lehrberuf Applikationsentwicklung-Coding - Kerim Demir, Tin Josipovic, Nina Patschka, Nora Perschke, Nina Tietze, Jonas Hamed, Tristan Laliberte, Altin Shima, Kristers Uzulis (Wien)
- 2. Platz (ex aequo): Welser Profile – Lehrberuf Metallbearbeitung - Jonathan Stadler, Nilam Rana (Niederösterreich)
- 3. Platz: ATOS – Lehrberuf IT Systemtechnik - Azza Allosi, Marco Rivero Alvarez, Lukas Gancarczyk, Lukas Chodorski (Wien)
Zertifikat für alle Teilnehmenden
2025 spielte Künstliche Intelligenz im Hackathon eine zentrale Rolle: Die Lehrlinge lernten den reflektierten Umgang mit generativer KI auf Basis des apprentigo AI Literacy Framework und integrierten smarte Technologien in viele Projekte. Als besonderes Highlight erhielten 2025 alle Teilnehmenden ein Dig.Comp 2.3-Zertifikat, das digitale Kompetenzen nach dem EU-Referenzrahmen dokumentiert – im Rahmen der Digitalen Kompetenzoffensive der Bundesregierung.
