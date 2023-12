Mit dem kostenlosen Newsletter EU-Wirtschaftspanorama informiert die EU Representation der WKÖ in Brüssel jeden Freitag über die wichtigsten Europa-News mit Wirtschaftsbezug der abgelaufenen Woche.



Darüber hinaus enthält der Newsletter Informationen über aktuelle Job-Angebote und Ausschreibungen der europäischen Institutionen, berichtet über jüngste Entwicklungen in europäischen Unternehmensverbänden und bietet einen Überblick über die wichtigsten Termine der kommenden Wochen.

Der Newsletter ist ein wichtiger Arbeitsbehelf für alle, die in ihrer täglichen Arbeit mit der EU zu tun haben oder schlicht über das, was in Brüssel los ist, auf dem Laufenden gehalten werden wollen.

Sie wollen das EU-Wirtschaftspanorama abonnieren? Schreiben Sie eine Mail an eu@eu.austria.be.

Ausgaben

>> hier nachlesen