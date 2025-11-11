Bewachungsgewerbe: Finales Angebot mit voller Inflations-Abgeltung wurde zurückgewiesen

Die zweite Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für rund 15.000 Beschäftigte im Bewachungsgewerbe ist am Dienstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Und das, obwohl

die Arbeitgeber ein attraktives Angebot vorgelegt hatten, das – je nach Verwendungsgruppen differenziert – im Durchschnitt eine volle Abgeltung der rollierenden Inflation von 3,01 Prozent (VPI-Steigerung von Oktober bis September) bedeutet hätte.

Dieser Abschluss läge somit deutlich über den Ergebnissen mehrerer anderer Branchen, die nur knapp über 2 Prozent abgeschlossen haben, wie beispielsweise die KV-Lohnerhöhungen im Metallgewerbe und Metallindustrie (+2,2 Prozent und 2,0 Prozent) oder auch bei den Brauereien (+2,55 Prozent).

"In diesen Branchen sind viele unserer Auftraggeber zu finden. Leider ist die Gewerkschaft vida nach wie vor nicht bereit, die äußerst schwierigen Marktgegebenheiten zur Kenntnis zu nehmen. Mehr gibt die wirtschaftliche Realität unserer Mitgliedsbetriebe schlicht und einfach nicht her", betont Hans-Georg Chwoyka, Bundesvorsitzender des Bewachungsgewerbes.

Er bedauert, dass die Arbeitnehmerseite dieses "finale Angebot" ebenso wie eine zweite Variante (mit 2,9 Prozent Plus und einer Anhebung der Verfallsfristen) zurückgewiesen haben und sieht die Verhandlungen nun für die nächste Runde am 27. November zurück an den Start verwiesen. Ursprünglich hatten die Arbeitgeber eine Erhöhung der KV-Löhne um 1,7 Prozent sowie als Kaufkraftsicherung eine Prämie von 250 Euro in Aussicht gestellt.

