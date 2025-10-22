Cable Days 2025: Die Zukunft der Telekom- und Rundfunkbranche im Fokus

Auf den Cable Days des Fachverbandes Telekom|Rundfunk der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) diskutieren am 4. und 5. November im Design Center Linz Expert:innen aus Wirtschaft, Politik und Forschung die neuesten Trends, Herausforderungen und Chancen der österreichischen Medienwelt. Bereits zum 18. Mal vernetzt die zweitägige Fachveranstaltung alle relevanten Player der Telekom- und Rundfunkbranche. Die Besucher:innen erwartet ein spannendes Programm mit Vorträgen, Podiumsdiskussionen und kompakter Wissensvermittlung.

Innovation, Recht und Regulierung: Cable Days 2025 vereinen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft

Den Auftakt der Cable Days gestaltet Gerhard Haidvogel, Obmann des Fachverbandes Telekom|Rundfunk. Anschließend richtet Vizekanzler Andreas Babler eine Grußbotschaft an die Gäste. In seiner Keynote informiert Michael Reinartz, Innovationschef bei Vodafone Deutschland, über Trends und zukunftsweisende Neuerungen im Telekommunikationsbereich.

Spannende Einblicke in die „Rechtlichen Herausforderungen in der digitalen Ära“ gibt Nikolaus Forgó, Professor für Technologie- und Immaterialgüterrecht sowie Vorstand des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht an der Universität Wien. Es folgen Peter Stuckmann von der Europäischen Kommission und Stefan Vouk vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst und Kultur, Medien und Sport mit Vorträgen zu aktuellen rechtlichen Entwicklungen in der EU und im nationalen Recht.

Im anschließenden Branchentalk diskutieren Spitzenvertreter:innen von A1, Magenta und spusu u.a. über die Infrastruktur der Zukunft.

Am Nachmittag stehen weitere Highlights auf dem Programm:

Keynote von Josef Trappel, Professor für Kommunikationspolitik und Medienökonomie an der Universität Salzburg, zum Thema „Zukunft der Rundfunkregulierung: Chancen und Risiken“

Expertenvorträge zu den wirtschaftlichen Perspektiven von Fernsehen und Radio

Rundfunk-Branchentalk

Den Abschluss des ersten Tages bildet die Cable Night im Musiktheater Linz.

Der zweite Veranstaltungstag widmet sich aktuellen Branchenthemen: In fünf Fachvorträgen erhalten die Teilnehmer:innen Einblicke in Best Practices für KMU im Bereich Datenschutz, Cybercrime, Darknet, Wertanpassung, NIS-Erfahrungen und weitere rechtliche Aspekte. Die Cable Days 2025 enden mit einem Resümee von Helga Tieben, Geschäftsführerin des Fachverbandes Telekom|Rundfunk.

Das detaillierte Programm der Cable Days 2025 ist hier abrufbar: Cable Days Programm

Über Cable Days:

Die Cable Days sind das Branchenevent für Telekommunikations- und Rundfunkunternehmen im deutschsprachigen Raum. Sie versammeln jährlich alle relevanten Stakeholder aus Wirtschaft, Politik und Forschung und finden heuer bereits zum 18. Mal statt. Als kompakte Wissens-, Dialog- und Netzwerkplattform bieten die Cable Days u. a. Breitbandanbietern, Rundfunkveranstaltern sowie KabelTV- und IPTV-Unternehmen wertvolle Impulse zu aktuellen Trends, technologischen Entwicklungen und regulatorischen Rahmenbedingungen der Branche.

Über den Fachverband Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen:

Der Fachverband Telekom|Rundfunk vertritt die Interessen von rund 1200 österreichischen Telekommunikations-, Rundfunk- und Kabel-TV-Unternehmen mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und den Standort zu stärken. Mit ihren Investitionen in Netze und innovative Produkte ist die Branche ein wesentlicher Technologietreiber. Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Fachverbands liegt in der Interessenvertretung und Servicierung seiner Mitglieder sowie in der Erarbeitung von Stellungnahmen. (PWK435/ES)