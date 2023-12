Stronger together: Handelsabkommen der EU mit Vietnam

Das Handelsabkommen der EU mit Vietnam ist das umfassendste Abkommen, das die EU jemals mit einem Entwicklungsland abgeschlossen hat. Es wurde am 30. Juni 2019 von beiden Vertragsparteien unterzeichnet. Die EU-internen Verfahren für das Inkrafttreten des Abkommens (Zustimmung des Rates und des Europäsiche Parlaments) sind bereits abgeschlossen. Nach Zustimmung der vietnamesischen Nationalversammlung am 8. Juni 2020 tritt das Handelsabkommen am 1. August 2020 in Kraft.

Der Weg zum Inkrafttreten– die Meilensteine

© WKÖ

Viele Vorteile für Österreicherinnen und Österreicher, die Beschäftigten, die Unternehmen Durch das Handelsabkommen der EU mit Vietnam werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Außenhandel von Unternehmen aus Österreich mit Partnern in Vietnam verbessert und Rechtssicherheit geschaffen, insbesondere durch: die Beseitigung von fast allen Zöllen (über 99%) zwischen der EU und Vietnam,

den Abbau von Handelshemmnissen,

einen verbesserten Marktzugang zur öffentlichen Beschaffung,

neue Chancen für Dienstleistungsexporte,

die Vereinfachung von Handelsregeln, was vor allem für KMU-Vorteile bringt. Hier entstehen neue Geschäftschancen für Unternehmen aus Österreich, vor allem bei Maschinen, KFZ, Pharma, Agrarwaren, Lebensmitteln, Textilien, Schuhen und Dienstleistungen. Das Abkommen enthält auch Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung wie das Bekenntnis zur wirksamen Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens. Es umfasst auch eine institutionelle und rechtliche Verknüpfung mit dem Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PCA) der EU mit Vietnam, das seit Oktober 2016 in Kraft ist. Dies ermöglicht die Ergreifung geeigneter Maßnahmen im Falle schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen, einschließlich der Suspendierung des Handelsabkommens. Vietnam als wichtiger Partner Österreichs und der EU Vietnam ist eine boomende, wettbewerbsfähige und vernetzte Wirtschaft mit fast 100 Millionen Bürgern, einer wachsenden Mittelschicht und einer jungen und dynamischen Erwerbsbevölkerung. Vietnam ist außerdem eines der am schnellsten wachsenden ASEAN-Länder. 2019 erreichte das Land erneut ein Wirtschaftswachstum von über 7 %. Vietnam gilt auch als kommender Technologie-, Digital- und Start-up Hotspot Asiens. Die EU ist derzeit nach China Vietnams größter Handelspartner und nach den USA der zweitgrößte Exportmarkt. Das Handelsvolumen zwischen Österreich und Vietnam hat sich seit 1995 von 31,5 Mio. auf 1,25 Mrd. Euro erhöht. Die österreichischen Warenexporte betrugen 2019 254 Mio Euro, die Dienstleistungsexporte 81 Mio. Euro.







Internationaler Handel ist für alle gut. Bringt Konsumenten eine größere Auswahl an Produkten zu leistbaren Preisen. Ermöglicht neue Produktion und Dienstleistungen. Trägt zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Zugang zu benötigten Rohstoffen zu fairen Preisen hilft österreichischen Betrieben, wettbe-werbsfähig zu bleiben. Bessere Regeln für ein besseres Leben und mehr Wohlstand für alle.