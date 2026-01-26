Fit4ESG: Kostenloses Handbuch macht KMU fit für Nachhaltigkeit

Die Umstellung auf nachhaltiges Wirtschaften gewinnt an Bedeutung. Wer laufend einen guten Überblick über seine wichtigsten Kennzahlen besitzt, hat klare Wettbewerbsvorteile gegenüber Mitbewerbern.



Das Kürzel „ESG“ in Fit4ESG steht für die drei Teilbereiche der Nachhaltigkeit - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG auf Englisch: Environmental, Social, Governance). Gerade in Zeiten hoher Kosten ist aktuelles Wissen über Datenpunkte wie Ressourceneinsatz, Einsparungs- und Effizienz­potenziale im Betrieb wichtig. Speziell Einzelunternehmen, Klein- und Mittelbetrieben, die davon besonders profitieren, fällt es schwer, diese Kennzahlen zu erfassen und den Überblick zu behalten.



Deshalb bietet die Bundessparte Gewerbe und Handwerk nun mit dem Handbuch Fit4ESG ein praxisorientiertes Servicedokument für Kleinbetriebe an, damit der Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung sicher gelingt.



Anleitung Schritt für Schritt – einfach verständlich und praxisnah

Das Handbuch erklärt auf insgesamt 98 Seiten die zentralen ESG-Kennzahlen und gibt konkrete Handlungsanleitungen und Beispiele, wie diese strukturiert erfasst werden können.



Dazu zählen Umweltkennzahlen wie Energieverbrauch, Emissionen und Wassernutzung oder auch Abfallaufkommen, Material- und Ressourceneffizienz, Energieerzeugung, Recyclingquoten oder Kältemittelverbrauch. Fit4ESG zeigt zudem auf, welche Daten für Handwerks- und Gewerbebetriebe rund um Gebäude, Produktion, Mobilität und Materialeinsatz besonders relevant sind.



Im Bereich Soziales sind Informationen über die Beschäftigten, aber auch Kategorien aus Bereichen wie Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz oder Aus- und Weiterbildung umfasst. In der guten Unternehmensführung geht es um Datenpunkte wie Anti-Korruption, Umsätze aus sensiblen Wirtschaftssektoren oder Transparenz über die Zusammensetzung von Leitungs- und Aufsichtsgremien.



Den VSME-Standard in praxistauglichen Schritten erfüllen

Das Handbuch Fit4ESG bietet noch einen Zusatznutzen: Es folgt dem VSME-Standard und übersetzt die darin enthaltenen komplexen Regelungen in verständliche, praxistaugliche Schritte. VSME steht für „Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs“ und ist ein europäischer Nachhaltigkeitsberichtsrahmen für nicht börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen.

Der VSME-Standard hat zum Ziel, KMU vor ausufernden Informationserfordernissen zu schützen. Wenn beispielsweise Daten für Nachhaltigkeitsberichte oder zur Lieferkette angefordert werden, kann das KMU den VSME-Bericht vorlegen und muss nicht für jeden Geschäftspartner einen eigenen Bericht ausfüllen.



Die systematische Erfassung und Aufbereitung ESG-relevanter Daten schafft zudem Transparenz gegenüber Geschäftspartnern, Banken und Investoren und stärkt das Vertrauen in den Betrieb.

