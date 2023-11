Flexible Kapitalgesellschaft – Eine neue Chance für (Familien-) Unternehmen?

Am 7. November 2023 fand in der Wirtschaftskammer Österreich eine mit rund 150 Teilnehmern sehr gut besuchte Veranstaltung zum Thema „Flexible Kapitalgesellschaft – Eine Chance für (Familien-) Unternehmen?“ in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Familien und Vermögensrecht (ogfv) statt. Zu diesem Zeitpunkt lag lediglich ein Ministerialentwurf über das Flexible Kapitalgesellschafts-Gesetz vor.

Nach der Begrüßung durch Dr. Rosemarie Schön und Univ.-Prof. Dr. Astrid Deixler-Hübner folgten die Impulsvorträge von Univ.-Prof. Dr. Sonja Bydlinski, Univ.-Prof. Dr. Martin Schauer und RA Dr. Stephan Frotz.

In der anschließenden Podiumsdiskussion wurde von den Vortragenden und den Podiumsdiskutanten Dr. Marie Agnes Arlt, LL.M. (NYU), Dr. Keyvan Rastegar, LL.M. (Harvard), Dr. Artur Schuschnigg, Dr. Armenak Utudjian und Dr. Stephan Verweijen, einerseits festgestellt, dass der Gesetzesentwurf in manchen Punkten einer Überarbeitung bedarf, andererseits wurde aber doch die Hoffnung ausgedrückt, dass das Gesetz nunmehr doch möglichst zeitnahe beschlossen wird. Betont wurde, dass mit diesem Gesetz es leichter möglich wäre, Mitarbeiter für Start-ups zu gewinnen, weil sie Gesellschaftsanteile (sog. Unternehmenswert-Anteile) erhalten können.

Unzufrieden war die Start-up-Szene mit der beabsichtigten steuerlichen Behandlung dieser Anteile – aber das war nicht das Thema dieser auf das Gesellschaftsrecht fokussierten Veranstaltung. Die beabsichtigte Flexibilisierung führt dazu, dass der Wirtschaftsstandort Österreich international attraktiver wird, was aus unserer Sicht ausdrücklich zu begrüßen ist.

Präsentationen als PDF: Dr Sonja Bydlinski | Dr. Martin Schauer | Dr. Stephan Frotz

