Hermann Nitsch trifft Künstliche Intelligenz bei CMC Masters Club

Kann eine Maschine kreativ sein? Wo endet das Menschliche – und wo beginnt etwas völlig Neues? Diese Fragen standen im Zentrum einer außergewöhnlichen Podiumsdiskussion im Nitsch Museum Mistelbach: „Kunst und Künstliche Intelligenz – wie kreativ ist Kunst im Vergleich zu Künstlicher Intelligenz?“ Der Club der Certified Management Consultants, der CMC Masters Club, ist die exklusive Diskussionsplattform für CMC- und CSE- (Certified Supervisory Experts) zertifizierte Berater:innen des Fachverband UBIT mit seiner UBIT-Akademie incite.

Harl: „Struktur und Chaos treffen auf digitale Kreativität“

Der Abend schlug eine Brücke zwischen zwei Welten: dem archaischen Gesamtkunstwerk Hermann Nitschs, geprägt von Blut, Klang und Ritual, und der digitalen Kreativität Künstlicher Intelligenz. „Nitschs Kunst war lebendig und unvorhersehbar. Auch KI erzeugt Ergebnisse, die sich unserer vollständigen Kontrolle entziehen – Struktur und Chaos treffen hier gleichermaßen aufeinander“, sagt Moderator Alfred Harl zum Event.

Auf Einladung von Wilfried Drexler, Obmann des Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) diskutierten Prof. Karlheinz Essl und Fachgruppenobmann Martin Puaschitz über Kunst, Technologie und Philosophie. Themen waren unter anderem die Frage nach echter Kreativität von Maschinen, die Entkörperlichung durch digitale Kunst und die kulturellen Folgen algorithmischer Prozesse.

Spannende Einblicke für Unternehmensberatung und IT

Die Diskussion führte zu intellektuellem Austausch und einem Erlebnisraum, in dem Vergangenheit und Zukunft, Blut und Daten, Körper und Algorithmus aufeinandertrafen. Kunst und Künstliche Intelligenz waren und sind das Ergebnis der Kreativität im Spiegel von Mensch und Maschine. KI erzeugt Werke, die auf riesigen Datenmengen basieren. Sie kann Muster erkennen, imitieren, variieren und in atemberaubender Geschwindigkeit Neues kombinieren. Im Unternehmens- und IT-Kontext eröffnen sich dadurch berufsrelevante Einblicke:

In der Beratung kann KI Ideen generieren, Szenarien modellieren und Entscheidungsvorschläge liefern. Doch die eigentliche Kreativität – das Erkennen von Zwischentönen, das Gestalten von Veränderungsprozessen und das empathische Begleiten von Menschen – bleibt eine zutiefst menschliche Kompetenz. Ebenso die Bewertung.

In Ausbildung, Weiterbildung und Bildung ermöglicht KI personalisierte Lernpfade, sofortiges Feedback und eine flexible Wissensvermittlung. Dennoch ist der Kern von Bildung mehr als Wissensvermittlung: Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, kritisches Denken, soziale Interaktion und Wertorientierung. Und vor allem um die Überprüfung und das Hinterfragen, ob die KI richtig liegt. Hier bleiben der Mensch und Vertrauen unverzichtbar.

Im kreativen Schaffensprozess – sei es in Kunst oder Wirtschaft – zeigt sich, dass KI eher ein Werkzeug ist als ein Schöpfer. Sie unterstützt, inspiriert und erweitert Möglichkeiten, aber der Mensch bleibt derjenige, der Sinn stiftet und Verantwortung trägt.

Die CMC Masterclasses des Fachverband für Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) und seiner UBIT-Akademie incite setzen auf praxisnahe, hochwertige Bildung für Berater:innen. Wie können Unternehmen in einer digitalisierten, KI-getriebenen Welt weiterhin erfolgreich bleiben? So wie Nitsch neue Formen erschaffen und Grenzen überschritten hat, sind Berater:innen heute gefordert, Organisationen durch Transformation zu begleiten – mit Mut, Kreativität und Empathie. KI liefert Werkzeuge, aber nicht die Haltung oder den Wertekompass.

Über den Fachverband UBIT

Mit mehr als 83.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Informationen unter ubit.at | consultantsday.at