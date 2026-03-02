IKT-Nachwuchs – WKÖ Fachverband UBIT: Talente bereits in der Schule abholen

War die IKT-Branche in den vergangenen 15 Jahren von Wachstum gekennzeichnet, so ist aktuell aufgrund des langsamen Wirtschaftswachstums eine stagnierende Entwicklung zu beobachten. Gesamtwirtschaftlich sank die Zahl der offenen Stellen in Österreich 2025 im Durchschnitt auf etwa 139.900, was 19,5 Prozent weniger als 2024 bedeutet – und das ist der dritte Rückgang in Folge. Damit sind Stellenangebote laut Statistik Austria insgesamt rückläufig. Österreichs Informations- und Kommunikationstechnologie- (IKT-)Sektor weist eine ähnliche Entwicklung auf: Von 2024 auf 2025 (Q3-Zahlen im Vergleich) haben sich die Stellenangebote laut Stepstone-Fachkräfteatlas um 15 Prozent reduziert. Der IKT-Sektor ist zwar nach wie vor Innovationsbooster für Österreichs Wirtschaft, die Nachfrage am Jobmarkt richtet sich aber vor allem an Fachkräfte mit hoher Spezialisierung.

„Der neue IKT-Statusreport belegt die Relevanz der Branche, aber ebenso die Schwachstelle: Uns fehlt die durchgängige Talent-Pipeline. Wir brauchen einen echten Kompetenzpfad von der Schule über die Hochschulen bis in die Betriebe“, sagt Wilfried Drexler, Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Mehr Studier­ende, aber zu wenig Abschlüsse

Von der Ausbildungsseite kommen positive Signale, die aber nicht ausreichen: An den wissenschaftlichen Universitäten gibt es 20.575 ordentliche Studierende im Feld Informatik und Kommunikationstechnologie, mit einem Frauenanteil von 22,2 Prozent. An den Fachhochschulen sind es 8.166 ordentliche IKT-Studierende, im Bachelor 5.509 und im Master 2.657. Mit 19.000 Abschlüssen von IKT-Absolvent:innen an Universitäten und Fachhochschulen in den letzten fünf Jahren ist zwar eine konstante Entwicklung zu beobachten, aber mit viel Luft nach oben. „Wir müssen hier früher ansetzen und unsere Nachwuchstalente bereits in der Schule abholen. Echter Informatikunterricht in der AHS-Oberstufe wie von der Politik angekündigt, ist ein erster wichtiger Schritt“, so Martin Zandonella, Obmann-Stellvertreter im WKÖ Fachverband UBIT und IT-Bildungsbeauftragter.

Zugangsbeschränkungen verschärfen das Problem

Die Dropout-Quoten bei IKT-Bachelorstudien im universitären Bereich lagen im Studienjahr 2023/24 bei 37,7 Prozent und sind damit leicht rückläufig (zuletzt 40 Prozent). Zusätzlichen Druck erzeugen allerdings Aufnahme- und Zugangsbeschränkungen: Allein 2024 standen an der TU Wien 1.037 zur Aufnahme antretende Personen 671 Zulassungen gegenüber. Der IKT-Statusreport hält dazu fest, dass Zugangsbeschränkungen den Engpass verschärfen und die ausreichende Ausbildung von hochqualifizierten IKT-Fachkräften langfristig gefährden können.

WKÖ Fachverband UBIT - Drexler: Drei Maßnahmen für mehr Fachkräfteangebot und Studienerfolg

Folgende Maßnahmen sind für den Fachverband UBIT und Obmann Wilfried Drexler für ein ausreichendes Fachkräfteangebot und entsprechenden Studienerfolg wichtig:

Pflichtfach „Informatik und KI“ in der AHS-Oberstufe

Der Fachverband UBIT begrüßt den Vorstoß der Politik zur zeitgemäßen Anpassung des Lehrplans. Wichtig ist das ausreichende Stundenmaß - damit mehr Jugendliche früh und systematisch digitale Grundkompetenzen, Computational Thinking und KI-Verständnis erwerben und so auf die Herausforderungen des täglichen Lebens und der Arbeitswelt vorbereitet werden.

Eigene Lernziele für Informatik

Kein Verwässern durch Sammelfächer, Informatik braucht eigene Lernziele. Beispiel: Medienkompetenz ist wichtig, aber als Querschnittsmaterie. Informatik und KI brauchen einen eigenständigen Lehrplan, damit der Kompetenzaufbau messbar und vergleichbar wird.

Aufhebung der Zugangsbeschränkungen für Informatikstudien

Der Statusreport zeigt eine hohe Nachfrage, aber zu wenig Studienplätze auf. Deshalb werden mehr Studienplätze bzw. der Ausbau des Studienangebotes benötigt und eine bessere Studieneingangsphase.

„Wenn wir Wachstum, Innovation und digitale Souveränität ernst nehmen, müssen wir bei der Bildung beginnen und gleichzeitig die Studienbedingungen so verbessern, dass aus Interesse auch Abschlüsse werden“, so Drexler.

Über den IKT-Statusreport

Der IKT-Statusreport wird seit 2017 vom Kärntner Institut für Höhere Studien (KIHS) im Auftrag des Fachverbandes UBIT unter der Studienleitung von Prof. Norbert Wohlgemuth erstellt. Der Bericht gibt einen Überblick über die Anzahl der Studierenden und Absolvent/innen an den öffentlichen Universitäten und Fachhochschulen speziell im Ausbildungsfach Informatik.

Über den Fachverband UBIT in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

Der Fachverband UBIT vertritt die Interessen der Unternehmen aus Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie in Österreich und setzt sich für moderne Rahmenbedingungen, Fachkräfte, Innovation sowie die Sichtbarkeit der Branchenleistungen ein.

