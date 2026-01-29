Internationale Kreativwirtschaftskonferenz CIMIx 2026 begeistert mit starken Impulsen, neuen Kooperationen und internationaler Vernetzung

Die vierte Ausgabe der internationalen Kreativwirtschaftskonferenz Creative Industries meet Industry – CIMIx 2026 startet heute in ihren letzten Veranstaltungstag. Unter dem Motto „The Transformation Edition“ brachte die Konferenz seit 27. Jänner nationale und internationale Akteur:innen aus Kreativwirtschaft, Wirtschaft und Industrie in Wien sowie im virtuellen Raum zusammen und setzte nachhaltige Impulse für neue Geschäftsmodelle und internationale Kooperationen.

Mit rund 800 Teilnehmer:innen aus 44 Ländern unterstrich die CIMIx 2026 die internationale Relevanz der Creative Industries als Innovationsmotor und stärkte die internationale Vernetzung der heimischen Kreativwirtschaft.

„Die Creative Industries sind ein zentraler Innovationsmotor für den Wirtschaftsstandort Österreich und leisten einen wesentlichen Beitrag zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Der gezielte Austausch zwischen Kreativwirtschaft, Industrie und Wirtschaft ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor für nachhaltige Wertschöpfung und zukunftsfähiges Wachstum“, betont Bettina Dorfer-Pauschenwein, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich.

Vor diesem Hintergrund standen innovative Finanzierungsmodelle, neue Formen der branchenübergreifenden Zusammenarbeit sowie kreative Strategien für nachhaltige Transformation im Mittelpunkt der Konferenz. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Business von Live-Events. Anhand internationaler Beispiele – von Großereignissen wie dem Eurovision Song Contest über Festivals bis hin zu innovativen Formaten der Audience-Aktivierung – wurde aufgezeigt, wie Live-Events Wirtschaft, Marken und Communities nachhaltig transformieren.

Die CIMIx geht dabei weit über eine reine Fachkonferenz hinaus. „Die CIMIx 2026 zeigt einmal mehr, wie stark die österreichische Film‑ und Musikwirtschaft international verankert ist. Wenn Kreativität, kluger Einsatz von Technologie und Unternehmertum zusammenkommen, entstehen neue Modelle der Zusammenarbeit – und genau diese Dynamik brauchen wir, um unsere Branchen zukunftsfit und global sichtbar zu machen“, betont Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Die CIMIx ist ein Ort, an dem Ideen in der Kreativwirtschaft präsentiert und in konkreten Projekten weiterentwickelt werden können.“

Diese inhaltliche Breite und Praxisnähe spiegelte sich auch im weiteren Programm wider: Für inhaltliche Tiefe sorgten Keynotes und Podiumsdiskussionen internationaler Expert:innen wie Matt Szymanowski (GenAI in Film), Romi Mikulinsky (immersive Umgebungen) und Max Gurvits (Venture Capital und Private Equity für die Kreativwirtschaft). Ergänzt wurde das Programm durch Hands-on-Workshops, Masterclasses, Best-Practice-Showcases und praxisnahe Deep Dives, die den direkten Wissenstransfer zwischen Kreativwirtschaft und Industrie förderten.

„Die Kreativwirtschaft zeigt eine hohe Anpassungsfähigkeit – auch in herausfordernden Zeiten. Kreative Kompetenzen ermöglichen es Unternehmen, sich international zu differenzieren, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und nachhaltige Lösungen erfolgreich am Markt zu positionieren“, erklärt Reanne Leuning, AUSSENWIRTSCHAFT Creative Industries.

Ein besonderes Highlight war die Erstkooperation mit dem Eventformat „we:transform“ der Kreativwirtschaft Austria (KAT) am 27. Jänner. Design Labs und interaktive Formate setzten zusätzliche kreative Impulse und erweiterten das Konferenzprogramm um neue Perspektiven. „Die Kooperation mit der CIMIx macht sichtbar, welches Innovationspotenzial in der Kreativwirtschaft steckt. Mit ‚we:transform‘ bringen wir kreative Methoden und Creative-Industries-Kompetenzen gezielt in wirtschaftliche Transformationsprozesse ein“, so Gerin Trautenberger, Vorsitzender der Kreativwirtschaft Austria.

Mit der CIMIx 2026 wurde Österreich erneut als Standort für kreative Transformation und Innovation positioniert. Die Kreativwirtschaftskonferenz wurde von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA organisiert und in Kooperation mit Kreativwirtschaft Austria (KAT), dem Enterprise Europe Network, dem Fachverband für Film- und Musikwirtschaft (FAMA) sowie EIT Culture & Creativity umgesetzt. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international statt, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Wirtschaftskammer Österreich.

(PWK038/EL)

Aktuelle Fotos finden Sie zum honorarfreien Download in der Bildergalerie unter https://drive.wko.at/s/rYtWiTcQRHMgwin